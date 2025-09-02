الكويت تتضامن مع السودان في حادث الانزلاق الأرضي بإقليم دارفور

أعربت دولة الكويت عن تضامنها وتعاطفها مع جمهورية السودان إثر الانزلاق الأرضي الذي وقع في إقليم دارفور، وأدى إلى وفاة وإصابة مئات الأشخاص.



وتقدمت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الثلاثاء، بخالص تعازي دولة الكويت ومواساتها الى حكومة وشعب جمهورية السودان وإلى أسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.



وكانت قرية "ترسين" الواقعة في وسط "جبل مرة" التابعة لدائرة "أمو" بإقليم دارفور قد تعرضت يوم /الأحد/ الماضي لانزلاقات أرضية مدمرة أدت إلى اختفائها بالكامل تحت الأرض؛ مما تسبب في فقدان مئات السكان.