بفستان ملفت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة نرمين الفقى ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور خلال عطلتها الصيفية.

وظهرت نرمين الفقى ، باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الازرق الغامق مكشوف الاكتاف و الذى كشف عن جمالها و إناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز نرمين الفقى ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نرمين الفقى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.