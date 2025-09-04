قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا حدث لإبليس يوم مولد النبي محمد؟.. غرق عرشه 40 يوما بسبب سؤال
أول تعليق من أمير عبد الحميد بعد تعيينه مدربًا لحراس مرمى الأهلي
بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم
إسرائيل ترفض مبادرة حماس وتتمسك بشروطها رغم ضغوط ترامب لإنهاء الحرب
اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم.. الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
استشهاد 79 مواطناً فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء القصف
أفضل العبادات يوم المولد النبوي الشريف.. اغتنم ثوابها ولا تفوتها
بريطانيا تخصص مليار جنيه من فوائد الأصول الروسية المجمدة لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا
لحماية المراهقين.. ChatGPT يطلق أدوات رقابة أبوية جديدة
دعاء المولد النبوي الشريف.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
موسكو: ضمانات أوكرانيا الغربية خطرة و"منحازة" ولا حوار دون مشاركتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منح دراسية من جامعة القاهرة للطلاب الفائزين ببطولات رياضية إفريقية ودولية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

كرم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، 23 طالبا وطالبة بالجامعة الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الرياضية المختلفة التي تم تنظيمها على المستويين الافريقي أو الدولي.

وجاء تكريم رئيس الجامعة لأبطالها الرياضيين، بقاعة أحمد لطفي السيد، في إطار دعم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات وتشجيعهم على الجمع بين التفوق العلمي والرياضي.

حضر فعاليات التكريم، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والأستاذ فرج عيد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، والطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، أهمية الدور الذي يقوم به أبطال الجامعة في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية القارية او الدولية، معربًا عن فخره بما حققوه من مراكز متقدمة في البطولات الإفريقية والدولية، ومشددًا على أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتعمل على توفير كل أوجه الدعم اللازم لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية وصقلها.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة عن تخصيص منح دراسية كاملة لطلابها الذين يرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية أو القارية من خلال مشاركتهم المتميزة وانجازاتهم باعتبارهم من النماذج الملهمة للشباب الجامعي، ومؤكدًا أن الجامعة غنية بأبنائها المتميزين في المجالات الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، وموجهًا الشكر للطلاب على مجهوداتهم وانجازاتهم المشرفة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة على مدار تاريخها العريق قدمت العديد من الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى تفوق القدماء المصريين وتميزهم في كافة الألعاب الرياضية وهو ما تم تدوينه على جدران المقابر والمعابد منذ آلاف السنين، مقدمًا التهنئة للطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة في مختلف الرياضات وهو ما يعكس استراتيجية الجامعة في دعم طلابها المتميزين الذين يرفعون اسمها في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن الأبطال المكرمين هم : الطالب محمود شريف عبد اللطيف من كلية الآداب والحاصل علي المركز السابع عالميًا والخامس علي مستوي افريقيا والثالث علي مستوي الجمهورية في بطولة الارجوميتر، والطالبة هنا خالد محمد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والحاصلة علي المركز الثاني عالميًا والثاني افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة  الارجوميتر، والطالبة فريدة تامر رأفت الحاصلة علي المركز الأول افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة السلة طالبات، والطالبة سلمي عمرو فايز بكلية الطب الحاصلة علي المركز الأول افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة السلة طالبات، والطالبة ريهام محمد سامح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والحاصلة علي المركز الأول افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة السلة طالبات، والطالبة حور محمود عبد الظاهر بكلية التجارة والحاصلة علي المركز الأول افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة السلة طالبات، والطالب مصطفي محمد رفعت غباشي من كلية العلاج الطبيعي والحاصل علي المركز الثاني افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة الكاراتيه كاتا، والطالب محمود محمد محمود حبشي بكلية العلاج الطبيعي والحاصل علي المركز الثاني افريقيًا والثاني جامعات في بطولة الكاراتيه كاتا، والطالب احمد إيهاب عيد بكلية الهندسة والحاصل علي المركز الثاني افريقيًا في بطولة الكاراتيه كاتا، والطالب حمزة أيمن أحمد احمد من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحاصل علي المركز الثالث افريقيًا والأول والثاني والثالث جامعات والأول والثالث عربيًا في بطول كياك، والطالبة حبيبة سامح محمد محمود الطالبة بكلية التجارة والحاصلة علي المركز الأول عالميًا فردي والثاني زوجي سيدات في بطولة كرة سرعة، والطالب أحمد صفوت نسيم من كلية التجارة والحاصل علي المركز الأول افريقيا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة ارجوميتر / تجديف، والطالب أحمد طارق محمد بكلية التجارة والحاصل علي المركز الثاني عالم زوجي رجال في بطولة كرة سرعة، والطالب كريم يوسف إسحاق بكلية العلاج الطبيعي والحاصل علي المركز الثاني في بطولة افريقيا للإنقاذ 2024 زعانف، والطالبة لوجي رامي أحمد بكلية الإعلام والحاصلة علي المركز الثاني افريقيا وعربيا والمركز الأول علي مستوي الجمهورية في بطولة البولينج، والطالب محمد أحمد علي دربانه من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحاصل علي المركز الثاني افريقيا تتابع والثالث علي مستوي الجمهورية في بطولة السباحة، والطالب بجاد خالد محمد من كلية التخطيط العمراني والإقليمي والحاصل علي المركز الثالث في بطولة عربية للأندية 2025 في تنس الطاولة، والطالب هادي حسين عبد الهادي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والحاصل علي بطولة افريقيا 2022، 2023، وثالث عرب 2024 في الجودو، والطالب جني إيهاب سيد من كلية العلوم والحاصلة علي المركز الثاني بطولة عربية والثالث علي الجمهورية 200 م في العاب القوي، والطالبة العنود حازم عبد العزيز بكلية الآداب الحاصلة علي المركز الأول افريقيا والأول عل مستوي الجمهورية عمومي وفرق في بطولة سلاح سيف، والطالبة بسنت طارق من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية 2024 ورابع بحر متوسط في بطولة ألعاب قوي، والطالبة ندي حافظ نائب كلية طب قصر العيني والحاصلة علي أول افريقيا 2025 في بطولة السلاح، والطالبة أمنية الحسيني من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لفوزها بالميدالية الفضية في منافسات بطولة الجائزة الكبري لجودو المكفوفين.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة البطولات الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

اجتماع آلية ٢+٢ التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان

السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل

منحة المولد النبوي

خطوة بخطوة.. كيف تحصل على منحة المولد النبوي 1500 جنيه؟

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

المتهم

الأمن يكشف هوية لص كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

وسام أبو علي

المسمار في مأزق.. غضب في القلعة الحمراء بعد القرار المفاجئ من نجم الفريق والسبب وسام أبوعلي

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

الانتح.ار.. الصحة العالمية تؤكد إصابة اكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

الصحة العالمية تؤكد إصابة أكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

بالصور

ما هي أسباب الصداع المرتبط بضرس العقل؟

أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل
أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل
أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل

بالأصفر الكناري.. مي سليم تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

مى سليم
مى سليم
مى سليم

إيمان العاصى تخطف الأنظار بـ هاف ستومك

إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك
إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك
إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد