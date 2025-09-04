محافظ الإسكندرية: تكثيف الجهود لتخفيف الأعباء على الأسر الأكثر احتياجا

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتكثيف الجهود لمساعدة وتخفيف الأعباء على الأسر الأكثر احتياجا، وتحسن الخدمات المقدمة لهم.



وفي هذا الإطار، أطلقت لجنة حماية الطفل بحي أول المنتزة، مبادرة إنسانية تحت عنوان "بداية جديدة" بالتعاون مع عدد من فاعلي الخير، حيث تم توزيع ملابس وشنط المدارس على 90 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا.



وتهدف المبادرة إلى مساندة الأسر الفقيرة وتخفيف أعبائها مع استقبال العام الدراسي الجديد، وتشجيع الأطفال على الانتظام في التعليم والاستمتاع بأجواء المدرسة، إلى جانب غرس قيم التضامن الاجتماعي، وتعزيز روح الانتماء، ودعم النشء والشباب بما يعكس القيم الإنسانية النبيلة.



وأكد حي أول المنتزة، الحرص على الاستمرار في إطلاق المبادرات التنموية والفعاليات الهادفة لحماية الأطفال ورعايتهم، بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل يتمتع بالأمان والدعم داخل بيئة صحية وآمنة.

