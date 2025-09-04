أبو الغيط: الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن حرب إبادة ضد قطاع غزة

أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن الاجتماع الذي عُقد اليوم يأتي في ظل ظرف دقيق وخطير، خاصة في ظل التصعيد المستمر في المنطقة والأزمات المتعددة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن حرب إبادة ضد قطاع غزة

وأوضح أبو الغيط أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن حرب إبادة ضد قطاع غزة بهدف تقويض القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن محاولات الاحتلال لمحو فلسطين من الوجود هي محاولات فاشلة ولن تتحقق أبداً.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تبذل جهوداً مستمرة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتعمل بشكل حثيث من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تحدث أبو الغيط عن التصور الذي يقدمه قادة الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، محذراً من أن هذا التصور قد يجر المنطقة إلى حروب مدمرة، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة.

وفيما يخص الموقف الأمريكي، عبّر أبو الغيط عن رفضه للقرار الأمريكي الأخير الذي يرفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، معتبرًا هذا القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

على صعيد آخر، تطرق أبو الغيط إلى الوضع في السودان، مشيراً إلى أن مأساة الحرب السودانية لا تزال مستمرة، مطالبًا بوقف إطلاق النار كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في البلاد. كما رحب بتشكيل حكومة مدنية في السودان برئاسة كامل إدريس بهدف إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار.

وفي الشأن اللبناني، أكد أبو الغيط أن لبنان يقف في مفترق طرق في تاريخه المعاصر، مشددًا على أهمية دعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة. كما جدد رفضه للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية.