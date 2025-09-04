مفاجأة في واقعة وفاة الإعلامية هبة الأباصيري.. الرعاية المركزة ليست السبب

قالت الإعلامية روان أبو العينين، إن حالة من الجدل انتشرت بعد وفاة الاعلامية عبير الأباصيري في مستشفى الهرم بعد وصولها إلى حالة حرجة داخل قسم الطوارئ، وتدهورت حالتها بعد دخولها.

وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك اتهامات تفيد أن المستشفى رفضت تقديم العلاج لها قبل سداد 1400 جنيه مصاريف للمستشفى.

وتابعت روان أبو العينين، أن وزارة الصحة أكدت أن المبلغ المذكور يتعلق بالأشعة وليس شرطا للحصول على الرعاية الطبية، مؤكدة أن موقف وزارة الصحة كان واضح.

وأشارت روان أبو العينين إلى ان وزير الصحة قام بجولة مفاجئة لمستشفى الهرم لتفقد غرف الطوارئ والعناية المركزة وأكد ان العلاج داخل الرعاية المركز بالمجان في أول 48 ساعة.

وأستكملت تصريحاتها قائلة، أن تحرك وزارة الصحة بعث رسالة طمأنينة للواطنين بأن خدمة الطوارئ خط احمر واى انتهاك سيقابل بالإغلاق والتحقيق الفوري.