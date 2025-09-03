قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رونالدو ولاعبو البرتغال يودّعون دييجو جوتا في حفل تأبين مؤثر .. شاهد
زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى
بهدف التجسّس العسكري.. إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أوفيك 19»
أسامة عرابي: «ريبيرو» لم يحصل على فرصته الكاملة مع الأهلي
اختل توازنه| مصرع شخص من الطابق التاسع بميت غمر والتحقيقات تكشف التفاصيل
ثورة طبية هائلة.. التنبؤ بالنوبات القلبية عن طريق الذكاء الصناعي | تفاصيل
كنت نايم ودي أسوأ حاجة في الدنيا.. أحمد السعدني يكشف كواليس تلقيه خبر وفاة والده
أمير عبدالحميد يُقدّم طلبًا لاتحاد الكرة للانضمام لجهاز الأهلي وترك المنتخب
أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر
بعد طرده أمام وادي دجلة.. «الونش» يرد على عقوبة الزمالك بآية قرآنية | شاهد
يحصلون على 0.8% فقط من التمويل|قمة العشرين في مصر: صغار المزارعين مفتاح حل أزمة الغذاء العالمية
شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عبير الأباصيري والطوارئ .. تصريحات عاجلة من وزير الصحة مع أحمد موسى | تفاصيل

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
عادل نصار

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تصريحات عاجلة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وزير الصحة: تطوير طوارئ مستشفى الهرم حتى تسع 3 أضعاف الأعداد الحالية خلال 60 يوما

كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أنه تم عقد اجتماع اليوم للإسراع من أعمال تطوير المستشفيات، وتزويد الفرق الطبية، لخدمة المواطن المصري، معلقا: دور أي حد من أول الوزير وكل واحد فينا خدمة المواطنين، وعندنا مشكلة اللي بيكونوا مع المريض عددهم كبير وجميعهم يرغبون في الدخول مع المريض في غرفة الطوارئ.

وذكر وزير الصحة، أن بعض المواطنين لديهم عادات تحتاج إلى الضبط والحسم، مضيفا: الطبيب لن يتمكن من تقديم الخدمات الطبية في ظل تواجد مواطنين بجانب المريض في غرف الطوارئ، وما تم خلال آخر 10 سنوات، إنجاز، ومع ذلك إحنا بعاد.. صعب إرضاء المواطنين جميعهم، ومع ذلك عمرنا مهنبطل نشتغل لخدمة المواطنين.

وأردف نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه وجه بزيادة أعداد الأسرة والأطباء في المستشفيات لتقليل أعداد الانتظار من المرضى، معلقا: نعمل على تطوير مستشفى طوارئ الهرم حتى تسع 3 أضعاف الأعداد الحالية خلال 60 يوما.

وزير الصحة: يتم تعويض المستشفيات الخاصة نظير تقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن حالات الطوارئ تشمل الكثير من الأمراض مثل التسمم والحوادث العنيفة، معلقا: المستشفى تقوم بتقييم الحالة، بغض النظر عن جنسية المواطن أو ديانته أو أوضاعه المالية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه من حق المريض في حالة الطوارئ أن يتم رعايته حتى تستقر حالته، ويتم تعويض المستشفيات الخاصة من قبل الدولة، والمستشفى الخاصة لا تتحمل أي مبالغ على الحالات الطارئة، بل يتم صرف المبلغ من موازنة العلاج.

ووجه التعازي لأهل الإعلامية عبير الأباصيري، معلقا: أرسلنا لجان لفحص الشكاوى وتم تفريغ الكاميرات، والتواصل مع الإسعاف لمعرفة كافة التفاصيل، وعند وصول إلى مستشفى الهرم التخصصي كان بها هبوط حاد في الدورة الدموية وكانت تعاني من نقص في الأوكسجين، وتم وضعها على جهاز أوكسجين، وعمل كافة الفحوصات الطبية، ولم يتم طلب منها أي مبالغ مالية.

خالد عبدالغفار يكشف تفاصيل أزمة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفاصيل أزمة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، موضحا: أرسلنا لجان لفحص الشكاوى وتم تفريغ الكاميرات، والتواصل مع الإسعاف لمعرفة كافة التفاصيل، وعند وصول إلى مستشفى الهرم التخصصي كان بها هبوط حاد في الدورة الدموية وكانت تعاني من نقص في الأوكسجين، وتم وضعها على جهاز أوكسجين، وعمل كافة الفحوصات الطبية، ولم يتم طلب منها أي مبالغ مالية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن حالة الإعلامية عبير الأباصيري، تدهورت في الفترة الأخيرة، معلقا: أسرة الإعلامية طلبت نقلها إلى مستشفى خارجية على مسئوليتهم الشخصية.

وتابع عبدالغفار، أن عدد أسرة العناية المركزة في القاهرة والجيزة أقل من الاحتياج اليومي، وقد تصل فترة الانتظار لـ 7 ساعات في بعض الحالات".

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء: الـ 1400 جنيه رسوم الأشعة المقطعية، وفرغنا الكاميرات .. وفي كثير من الحالات تكون الأخطاء الواقعة هنا وهناك، ونحن نجازي كل من يتقاعس عن العمل، ونحسن من أنفسنا في كل الأوقات، وآلاف المواطنين يترددون على الطوارئ بشكل يومي.

علاج مجاني أول 48 ساعة.. وزير الصحة يوضح الحالات الطارئة المعفية بالمستشفيات الحكومية والخاصة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذى يكفل لكل مواطن الحق فى تلقى العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة فى جميع، مع إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر، بتقديم الخدمات الطبية خلال الفترة المحددة لحالات الطوارئ.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه حق دستوري للمواطن الحصول على الرعاية في حالة الطوارئ، معلقا: حالات الطوارئ لا يمكن أن نحرم أي شخص من إنقاذ حياته .. أي مستشفى تطلب رسوم للحالات الطوارئ فهذا أمر غير قانوني وستحاسب عليه، هناك حالات تقاعست وفي حالة المخالفة سنتخذ إجراءات حاسمة، وقد تصل إلى غلق مستشفى، طبقا لقرارات سابقة.

وتابع أن الحالات الطارئة، هي حالات حادة تشكل تهديد لحياة الإنسان، وتتطلب تدخل طبي فوري، مثل توقف القلب أو التنفس أو نزيف حاد، أو أمراض بها خطورة تهدد حياة الإنسان، وفي هذه الحالة يلجأ المريض لأي مستشفى خاصة أو حكومية، وتكون الخدمات بالمجان حتى استقرار حالته الصحية خلال 48 ساعة.

الصحة وزير الصحة عبير الاباصيري

المزيد

