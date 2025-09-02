مصادر طبية بقطاع غزة: استشهاد 112 شخصا منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 112 شهيدا، من بينهم 24 شهيدا من منتظري المساعدات.



وذكرت المصادر -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن 36 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الشفاء، و5 شهداء إلى عيادة الشيخ رضون، و13 شهيدا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و12 شهيدا إلى مستشفى العودة، و6 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، و40 شهيدا إلى مستشفى ناصر.



وقالت "وفا" إنه في أحدث المجازر، استشهد 7 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدة جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب المستشفى الأردني بحي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.



واستشهد مواطن وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الطبش في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء غارتين من طائرات الاحتلال المسيّرة على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال استهدف الحي.



وأعلن مستشفى السرايا التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وصول 5 إصابات جراء استهداف الاحتلال للمواطنين في شارع المغربي بحي الصبرة.



واستشهد مواطن وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية جنوب الجامعة الإسلامية، جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد مواطن بنيران الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع.



وترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلّفت الإبادة 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيا بينهم 130 طفلا.

