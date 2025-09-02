ترامب يعلن نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية إلى ألاباما بدلا من كولورادو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، نقل مقر قيادة قوات الفضاء الأميركية إلى مدينة هنتسفيل بولاية ألاباما، متراجعا بذلك عن قرار إدارة الرئيس جو بايدن التي كانت قد قررت إبقاء المقر في كولورادو سبرينغز.

وقال ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض: "من الآن فصاعداً، سيكون موقع قيادة قوات الفضاء في ما يعرف بمدينة الصواريخ"، في إشارة إلى هنتسفيل التي تحتضن قاعدة "ريدستون أرسنال" ومركز "مارشال" التابع لوكالة ناسا.

وأوضح ترامب أن ألاباما فازت بالاختيار بعد منافسة قوية، مشيراً إلى أن قرار النقل لم يتأثر بفوزه الكبير في الولاية خلال الانتخابات، رغم فوزه بها بفارق 47 نقطة.

وأكد أن بلاده باتت متفوقة على الصين وروسيا في سباق الفضاء، بفضل تأسيس قوة الفضاء الأميركية خلال ولايته الأولى، وإعادة تفعيل قيادة الفضاء لحماية الأصول الفضائية والكشف عن التهديدات.

وفيما شكر ولاية كولورادو على استضافة المقر مؤقتاً، انتقد نظام التصويت عبر البريد المتبع هناك، معتبراً أنه يؤثر على نزاهة الانتخابات وكان له دور في القرار بنقل القيادة.

"القبة الذهبية" ودور القيادة الجديدة

كشف ترامب أيضا أن قيادة الفضاء ستلعب دورا محوريا في مشروع دفاعي ضخم أطلق عليه اسم "القبة الذهبية"، واصفاً إياه بأنه درع صاروخي غير مسبوق. ولفت إلى أن كندا أعربت عن رغبتها في المشاركة في المشروع.

ويأتي هذا الإعلان بعد سنوات من الجدل بين ألاباما وكولورادو حول استضافة المقر، لما يرافق ذلك من فوائد اقتصادية. وكانت القوات الجوية الأميركية قد اختارت هنتسفيل في 2021 كموقع مفضل بعد تقييم شامل شمل ست ولايات، إلا أن إدارة بايدن قررت لاحقاً الإبقاء على المقر المؤقت في كولورادو لتجنب أي تأثير على الجاهزية.

غير أن مراجعة من مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع لم تُحدد مبررات واضحة لتفضيل كولورادو، ما أعاد الجدل للواجهة.

وتتولى قيادة الفضاء الأميركية، التي أُسست في 2019 خلال إدارة ترامب، مسؤولية العمليات العسكرية خارج الغلاف الجوي، وحماية أنظمة الملاحة والإنذار المبكر من الفضاء.

ويعمل حاليا نحو 1700 موظف في القيادة، وتقدر كلفة نقل مقرها بمئات الملايين من الدولارات، في عملية قد تستغرق سنوات.