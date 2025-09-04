الكمار: كلمة الرئيس باحتفال ذكرى المولد النبوي حملت رسالة عميقة للارتقاء بالوطن

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسالة عميقة للارتقاء بالوطن والمواطن، وتجديد منظومة القيم والأخلاق المحمدية في كافة مفاصل الحياة.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تحويل الاحتفال بالمولد الشريف إلى برنامج عملي يعكس قيم الصدق والأمانة والوفاء والبر بالطفولة والمرأة، ومواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وتعزيز روح العلم والبحث والابتكار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، وهي تحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تؤكد عزمها على تحفيز المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية لتعزيز منظومة القيم الأخلاقية الرفيعة، وبناء الإنسان القادر على العلم والإبداع، مع التمسك الصادق بالله، والارتباط بالهوية الوطنية.

وأشار نائب مستقبل وطن في حديثه، أن القيادة السياسية تواصل جهودها لمواجهة التحديات بكافة أشكالها، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكل المواطنين في ربوع الوطن، مستندة إلى يقظة الدولة وصلابة الشعب المصري العظيم.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن حديث الرئيس أكد على استمرار دور مصر الريادي في العالمين العربي والإسلامي، في نشر الفكر الوسطي المعتدل، ومواجهة التطرف، وحماية الهوية الوطنية من محاولات التشويه.

وأضاف النائب أن كلمة الرئيس كانت بمثابة دعوة واضحة للشعب المصري للتمسك بالأمل والعمل الجاد، والانطلاق نحو البناء والتنمية، مع الاستفادة من القيم الروحية والأخلاقية التي يمثلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.