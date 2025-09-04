قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
برلمان

الكمار: كلمة الرئيس باحتفال ذكرى المولد النبوي حملت رسالة عميقة للارتقاء بالوطن

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسالة عميقة للارتقاء بالوطن والمواطن، وتجديد منظومة القيم والأخلاق المحمدية في كافة مفاصل الحياة.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تحويل الاحتفال بالمولد الشريف إلى برنامج عملي يعكس قيم الصدق والأمانة والوفاء والبر بالطفولة والمرأة، ومواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وتعزيز روح العلم والبحث والابتكار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، وهي تحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تؤكد عزمها على تحفيز المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية لتعزيز منظومة القيم الأخلاقية الرفيعة، وبناء الإنسان القادر على العلم والإبداع، مع التمسك الصادق بالله، والارتباط بالهوية الوطنية.

وأشار نائب مستقبل وطن في حديثه، أن القيادة السياسية تواصل جهودها لمواجهة التحديات بكافة أشكالها، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكل المواطنين في ربوع الوطن، مستندة إلى يقظة الدولة وصلابة الشعب المصري العظيم. 

واختتم النائب مدحت الكمار، أن حديث الرئيس أكد على استمرار دور مصر الريادي في العالمين العربي والإسلامي، في نشر الفكر الوسطي المعتدل، ومواجهة التطرف، وحماية الهوية الوطنية من محاولات التشويه.

وأضاف النائب أن كلمة الرئيس كانت بمثابة دعوة واضحة للشعب المصري للتمسك بالأمل والعمل الجاد، والانطلاق نحو البناء والتنمية، مع الاستفادة من القيم الروحية والأخلاقية التي يمثلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

