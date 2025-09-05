المنتخب في مباراة حاسمة أمام إثيوبيا.. ناقد رياضي يوجه نصائح لنجوم مصر

أكد الناقد الرياضي إسلام شكري، أن المنتخب المصري لديه مباراة مهمة اليوم أمام إثيوبيا، وأن الجميع يتمنى الفوز اليوم، من أجل الصعود لكأس العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن المباراة سهلة نسبيا ولك في ظل خروج إثيوبيا من المنافسة، وأن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، سيعتمد تشكيل هجومي شرس لحسم اللقاء.

ولفت إلى أنه يتوقع البداء بـ تشكيل قوي في الوسط، أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي، وفي الهجوم محمد صلاح ومرموش و مصطفى محمد.

وأشار إلى أن اللاعب أمام فريق ليس لديه أمل في البطولة قد يظهر بشكل قوي، وأن إثيوبيا كد تلعب للتاريخ، وأن لاعبي المنتخب عليهم التركيز، وأن حارس المنتخب محمد الشناوي سيكون عليه دور كبير في المباراة اليوم.