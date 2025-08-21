قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا والاتحاد الأوروبي .. الخبز المصري يعبر الحدود إلى الأسواق العالمية
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اختيار اللاعب لتمثل المنتخب المصري.. وزير الرياضة يلتقي بطل الكيك بوكس محمد راتب

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببطل الكيك بوكس محمد راتب والذي يحمل الجنسية المصرية والإيطالية .

وأثناء اللقاء  وجه وزير الرياضة رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكس بمقابله البطل المصري بعد ان اختار البطل المصري تمثيل المنتخب المصري في الكيك بوكس ، وذلك بعد ان عرض الجانب الإيطالي عليه تمثيل إيطاليا في اللعبة ولكنه فضل تمثيل المنتخب المصري واللعب تحت العلم المصري .

وفور انتهاء اللقاء توجه اللاعب الي الاتحاد المصري للكيك بوكس لمقابلة محمد صبيح رئيس الاتحاد لإنهاء الإجراءات الخاصة بتمثيل المنتخب المصري خلال الفترات المقبلة .
وكان اللاعب المصري والذي يحمل الجنسية الإيطالية قد توج مؤخراً ببطولة المحترفين للكيك بوكس 

منتخب مصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الكيك بوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

ترشيحاتنا

نيسان التيما موديل 2026

سعر نيسان التيما 2026 في السعودية

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس ؟

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد