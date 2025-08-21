بعد اختيار اللاعب لتمثل المنتخب المصري.. وزير الرياضة يلتقي بطل الكيك بوكس محمد راتب

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببطل الكيك بوكس محمد راتب والذي يحمل الجنسية المصرية والإيطالية .

وأثناء اللقاء وجه وزير الرياضة رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكس بمقابله البطل المصري بعد ان اختار البطل المصري تمثيل المنتخب المصري في الكيك بوكس ، وذلك بعد ان عرض الجانب الإيطالي عليه تمثيل إيطاليا في اللعبة ولكنه فضل تمثيل المنتخب المصري واللعب تحت العلم المصري .

وفور انتهاء اللقاء توجه اللاعب الي الاتحاد المصري للكيك بوكس لمقابلة محمد صبيح رئيس الاتحاد لإنهاء الإجراءات الخاصة بتمثيل المنتخب المصري خلال الفترات المقبلة .

وكان اللاعب المصري والذي يحمل الجنسية الإيطالية قد توج مؤخراً ببطولة المحترفين للكيك بوكس