تيتو: المنتخب المصري يمتلك شفرة خاصة في التعامل مع الجماهير الأجنبية

أكد طاهر أيمن الشهير بـ"تيتو"، هداف منتخب مصر لكرة الشارع على أن قوانين كرة الشارع تختلف عن كرة القدم التقليدية، حيث تكون التغييرات مفتوحة طوال المباراة، لافتًا إلى أن المنتخب المصري كان لديه "شفرة خاصة" في التعامل مع الجماهير الأجنبية، منها التوقيع على قمصان المشجعين.

وقال طاهر أيمن الشهير بـ"تيتو"، هداف منتخب مصر لكرة الشارع، إنه تمكن من تسجيل 27 هدفًا خلال منافسات بطولة العالم الأخيرة، ليصبح هداف البطولة رغم عدم وجود جائزة رسمية لهذا اللقب.

وأضاف تيتو، في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المنتخب المصري أثبت خلال البطولة أن مصر قادرة على منافسة أي دولة وتقديم مستويات مميزة، موضحًا أنه يمارس كرة القدم منذ طفولته، وكان جميع المنتخبات المشاركة تتعامل مع الفريق المصري بحفاوة كبيرة بفضل الشعبية الجارفة للنجم محمد صلاح في أوروبا، حيث يلقبونه بـ"الملك المصري".

المنتخبات المشاركة

وأوضح هداف منتخب كرة الشارع، أن المنتخبات المشاركة تمثل أندية واتحادات رياضية كبرى، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري تلقى عروضًا من أندية أوروبية، خاصة من إنجلترا، للانضمام إليها خلال فترة البطولة.