مدرب منتخب مصر لكرة الشارع: حصدنا بطولة العالم بعد 9 أشهر من الاستعداد

أكد الكابتن أحمد عبد العال، مدرب منتخب مصر لكرة الشارع، أن المنتخب يشارك هذا العام في بطولة كأس العالم لكرة الشارع المقامة بالنرويج، بعد أن سبق له المشاركة في النسخة الماضية بكوريا لاعبًا.

وقال عبد العال، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن منتخب مصر يشارك في البطولة منذ انطلاقها قبل 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى دائمًا لتقديم أداء قوي وإثبات وجوده، حيث كان أفضل مركز حققته مصر حتى الآن هو المركز الخامس.

وأضاف مدرب منتخب كرة الشارع، أن فترة الإعداد الحالية استمرت نحو 9 أشهر من التدريب المكثف قبل السفر، موضحًا أن البطولة تقام على مدار 12 يومًا، وأن اللاعبين تم اختيارهم عبر جمعية خيرية تولت الإشراف على عملية الانتقاء.

واختتم مدرب منتخب مصر لكرة الشارع حديثه مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمنتخب هو تحقيق مراكز متقدمة و"امتلاك أنياب" في المنافسة العالمية، بما يعكس صورة مشرفة عن مصر في هذه البطولة الدولية.