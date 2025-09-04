القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء الجمعة إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف منتخب مصر نظيره الإثيوبي، في إطار الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويدخل الفراعنة اللقاء تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، بطموح حسم بطاقة التأهل مبكرًا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا

تنقل قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة اللقاء حصريًا داخل مصر، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن تبدأ التغطية الخاصة قبل انطلاق المباراة بعدة ساعات، مع فقرات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري متوقع أن يملأ مدرجات استاد القاهرة لمساندة الفراعنة في خطوة جديدة نحو المونديال.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

مصر في الصدارة برصيد 16 نقطة.

بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ11 نقطة.

سيراليون ثالثًا برصيد 8 نقاط.

إثيوبيا في المركز الرابع بـ6 نقاط، متساوية مع غينيا بيساو صاحبة المركز الخامس.

جيبوتي تتذيل الترتيب بنقطة وحيدة.



تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا

التقى المنتخبان في 19 مباراة سابقة، حسم المنتخب المصري الفوز في 14 منها، مقابل 3 انتصارات فقط لإثيوبيا، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. ويُظهر هذا السجل تفوقًا واضحًا للفراعنة على منافسهم عبر التاريخ.

شهد معسكر المنتخب انتظام جميع اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، حيث ركز حسام حسن على الجوانب النفسية والفنية في المحاضرات الأخيرة.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة الحسم المبكر وعدم ترك المجال لأي مفاجآت، مستشهدًا بتجارب سابقة أبرزها مواجهة الكونغو الشهيرة في تصفيات 2018.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المنتظر أن يبدأ حسام حسن اللقاء بتشكيل هجومي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبدالمجيد – محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه.

الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.