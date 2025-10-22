الرئيس السيسي: هناك إرادة سياسية لبناء علاقة متوازنة وطموحة بين مصر وأوروبا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك إرادة سياسية لبناء علاقة متوازنة وطموحة تقوم على المصالح المتبادلة بين مصر وأوروبا .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى، :" يسعدني في زيارتي الأولى لبروكسل أن اعرب عن بالغ تقديري لرئيسة المفوضية الأوروبية التي لعبت دورا لدفع التعاون للأمام ".



وتابع الرئيس السيسي:" أؤكد اننا نبادل الالتزام الأوروبي بالعمل الدؤوب لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا ".

وأكمل الرئيس السيسي:" نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا ومرحلة تتطلب رؤية أوسع وطموح أكبر ".