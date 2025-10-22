نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة طبية مجانية ومركز تدريب للعمال برأس الحكمة

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ يرافقه الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح ،القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بشمس الحكمة التى تضم عدد من التخصصات الطبية المجانية في إطار المشاركه المجتمعيه والتعاون بين مديرية الشئون الصحية بمطروح ومؤسسات المجتمع المدنى , من أجل خدمة أهالى محافظة مطروح ، و تعزيز الخدمات الطبية.

تم تنظيم القافلة بالتعاون بين مديرية الصحة بمطروح مع جامعة 6 أكتوبر و نادى روتارى مطروح بقرية رأس الحكمة وأخرى بمدينة النجيلة خلال يومى ٢٢ و٢٣ اكتوبر .

وتشمل القافلة الطبية الكشف فى التخصصات (الباطنة – أطفال أنف وأذن – جلدية – عظام – أسنان - علاج طبيعى ) وتقدم خدمات الكشف والعلاج مجاناً .مع التوجيه بتذليل كافة العقبات لإنجاح أعمال القافلة في خدمة أهالي قرية رأس الحكمة.

كما تفقد الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ يرافقه مصطفى جابر مدير مديرية العمل بمطروح، ومحمد علي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،لمركز تدريب العاملين بإحدى الشركات العاملة في مدينة رأس الحكمة الجديدة ، مع متابعة جهود تأهيل وتدريب العاملين على عدد من الحرف والأعمال التى يحتاج إليها مراحل المشروع ، مع دراسة مقترح التعاون بين مديرية العمل ومركز التدريب لتدريب وتأهيل مزيد من أبناء مطروح على تلك المهن الهامة التى يحتاج إليها سوق العمل وبما يزيد من خبراتهم وصقل مهاراتهم الفنية في العديد من الحرف، وكذلك دراسة التنسق مع مديرية التربية والتعليم للتعاون مع المدارس الفنية والصناعية بشأن تأهيل الخريجين لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم..