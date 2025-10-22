رئيسة المفوضية الأوروبية: أوجه الشكر للرئيس السيسي وسنعمل معا للاستثمار في مشاريع كبيرة

أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه هناك عمق وقوة للعلاقات بين مصر وأوروبا .

وقالت في كلمتها في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى، :" القمة المصرية الأوروبية خطوة لتعميق أواصر الشراكة مع مصر ".



وتابعت :" قمنا بتوقيع اتفاق لدعم الاقتصاد متناهي الصغير في مصر وندعم هذه الجهود ونحفزها لخلق بيئة أعمال واعدة في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات ".

واكملت :" أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وسنعمل معا للاستثمار في مشاريع كبيرة ترتبط بالطاقة النظيفة وغيرها من المجالات ".



ولفتت :" ننظر إلى فرص تعاون جديدة مع مصر، وهناك منصة استثمارات سوف تقوم بتدشين مشاريع في التكنولوجيا والطاقة النظيفة في دول البحر المتوسيط ".