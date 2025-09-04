جاكبو يحسم الجدل: بايرن ميونخ كان يريدني لكنني اخترت الاستمرار مع ليفربول

خرج النجم الهولندي كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، عن صمته مؤكدًا أن بايرن ميونخ كان يسعى بقوة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه فضّل الاستمرار مع الريدز وتجديد عقده، في خطوة وصفها بأنها دليل على التزامه طويل الأمد تجاه النادي الإنجليزي.

اهتمام بايرن ميونخ بعد فشل صفقاته

جاكبو أوضح في تصريحات لشبكة "ESPN"، أنه كان ضمن حسابات العملاق البافاري الذي بحث عن تعزيز خطه الهجومي بعد تعثر مفاوضاته مع فلوريان فيرتز ونيكو ويليامز.

وقال: "حسب ما فهمت، البايرن كان مهتمًا بضمي، لكن في النهاية تعاقد مع لويس دياز. بالنسبة لي، عشت التجربة بشكل مختلف".

صعوبة اتخاذ القرار

المهاجم الهولندي اعترف بأن التعامل مع مثل هذه العروض ليس بالأمر السهل، موضحًا: "عندما يأتيك عرض من نادٍ كبير، يزداد التردد، خصوصًا إذا كان المستقبل غير مؤكد. لكن في النهاية، فضلت البقاء مع ليفربول لأنني أرى نفسي جزءًا من مشروع النادي".

تجديد العقد مع ليفربول رسالة التزام

وأكد جاكبو أن توقيعه على عقد جديد مع الريدز يمثل رسالة واضحة للجماهير والإدارة حول رغبته في الاستمرار، مضيفًا أن الأندية الأوروبية قد تتغير أهدافها بسرعة، لكن اختياره النهائي كان البقاء في "أنفيلد".

استعدادات جاكبو مع منتخب هولندا

على الصعيد الدولي، يستعد جاكبو للمشاركة مع منتخب بلاده بقيادة المدرب رونالد كومان، حيث يواجه الطواحين منتخب بولندا في تصفيات كأس العالم بمدينة روتردام.

ويُنتظر أن يلعب جاكبو دورًا محوريًا في الخط الهجومي الهولندي خلال اللقاء المرتقب.

أرقام جاكبو مع ليفربول منذ وصوله

منذ انضمامه إلى ليفربول في شتاء 2023، أصبح جاكبو أحد العناصر الأساسية في التشكيلة، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة.

وخلال مشاركاته بالدوري الإنجليزي، خاض 94 مباراة، سجل خلالها 26 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، ما يعكس قيمته الكبيرة في هجوم الريدز.