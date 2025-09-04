أزمة إدارية تهدد مشاركة حمزة علاء مع بورتيمونينسي البرتغالي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الأزمة التي يواجهها حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي السابق، مع فريقه الجديد بورتيمونينسي البرتغالي، والذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعقد يمتد لموسمين.

أوضح شوبير خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب ما زال مقيدًا بشكل رسمي في قائمة النادي البرتغالي، إلا أن مشاركته لم تتم حتى الآن نتيجة تأخر استخراج رخصة العمل الخاصة به.



وأضاف أن وكيل اللاعب، إسلام الشحات، أكد استمرار ارتباط حمزة بالنادي حتى استكمال الإجراءات، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تصديق بعض المستندات داخل السفارة البرتغالية بالقاهرة.

ولفت شوبير إلى أن نفس الأزمة يواجهها عمر فايد، المنتقل مؤخرًا إلى نادي أروكا البرتغالي، حيث لم تُستكمل أوراقه الإدارية هو الآخر، مما حال دون ظهوره الرسمي مع فريقه.

انطلاق الموسم في البرتغال زاد من حالة الضيق لدى حمزة علاء، خاصة وأنه التحق بالفريق منذ أوائل يوليو الماضي، وكان ينتظر المشاركة سريعًا لتحقيق طموحاته الاحترافية.

مسيرة حمزة علاء قبل الاحتراف

يُذكر أن الأهلي استغنى عن خدمات حارسه الشاب عقب نهاية موسم 2024-2025 بعد التتويج بالدوري المصري الممتاز، ليبدأ اللاعب رحلته الاحترافية الأولى في أوروبا.



ويُعد حمزة علاء من أبرز الحراس الصاعدين في جيله، حيث تألق مع منتخبي الشباب والأولمبي، وأسهم في وصول منتخب مصر إلى المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.