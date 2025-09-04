تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في مواجهة إثيوبيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح شوبير خلال تصريحات تليفزيونية، أن المدير الفني حسام حسن يميل إلى الاعتماد على أصحاب الخبرة في اختياراته الأساسية.

حراسة المرمى

محمد الشناوي: الخيار الأول بفضل خبرته الدولية وثقة الجهاز الفني في إمكانياته.

خط الدفاع

الظهير الأيمن: محمد هاني

قلبي الدفاع: رامي ربيعة إلى جانب أحد الثنائي (حمدي فتحي أو خالد صبحي)

الظهير الأيسر: محمد حمدي

خط الوسط

في حال عدم مشاركة حمدي فتحي في الدفاع، سيتواجد في الوسط رفقة:

محمود حسن تريزيجيه

أحمد السيد زيزو

خط الهجوم

محمد صلاح

مصطفى محمد

عمر مرموش

ويدخل منتخب مصر اللقاء بهدف مواصلة عروضه القوية في التصفيات وتعزيز صدارة المجموعة، وسط آمال جماهيرية كبيرة في حسم بطاقة التأهل مبكرًا.