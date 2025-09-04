قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في مواجهة إثيوبيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 وأوضح شوبير خلال تصريحات تليفزيونية، أن المدير الفني حسام حسن يميل إلى الاعتماد على أصحاب الخبرة في اختياراته الأساسية.

حراسة المرمى

محمد الشناوي: الخيار الأول بفضل خبرته الدولية وثقة الجهاز الفني في إمكانياته.

خط الدفاع

الظهير الأيمن: محمد هاني

قلبي الدفاع: رامي ربيعة إلى جانب أحد الثنائي (حمدي فتحي أو خالد صبحي)

الظهير الأيسر: محمد حمدي

خط الوسط

في حال عدم مشاركة حمدي فتحي في الدفاع، سيتواجد في الوسط رفقة:

محمود حسن تريزيجيه

أحمد السيد زيزو

خط الهجوم

محمد صلاح

مصطفى محمد

عمر مرموش

ويدخل منتخب مصر اللقاء بهدف مواصلة عروضه القوية في التصفيات وتعزيز صدارة المجموعة، وسط آمال جماهيرية كبيرة في حسم بطاقة التأهل مبكرًا.

تشكيل منتخب مصر منتخب مصر مصر وإثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل رئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد