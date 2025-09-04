مصر تقترب من المونديال الرابع وسط إشادة عالمية قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

خطفت مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام نظيره الإثيوبي، المقررة في العاشرة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، أنظار وسائل الإعلام العالمية، في ظل القيمة الفنية الكبيرة للفراعنة والتشكيلة القوية التي تضم محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي.

بي بي سي: مصر على أعتاب المونديال

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن منتخب مصر يقترب بقوة من ضمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتاج فقط للفوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو لحسم الصعود للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يتمسك منتخب بوركينا فاسو بفرصة الفوز على صلاح ورفاقه للإبقاء على آماله في التأهل.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن قرار اتحاد الكرة المصري بالاعتماد على حسام حسن مديرًا فنيًا ورفض فكرة المدرب الأجنبي كان خطوة مؤثرة في تصدر مصر لجدول الترتيب.

صلابة دفاعية تعزز فرص الفراعنة

من جانبها، أبرزت منصة "سبورت مول" الإنجليزية قوة الخط الخلفي للفراعنة، بعدما استقبلت شباكهم هدفين فقط منذ بداية مشوار التصفيات، معتبرة أن هذه الصلابة الدفاعية تشكل عائقًا كبيرًا أمام إثيوبيا التي فقدت حظوظها في التأهل لكنها تسعى للظهور بكرامة في مواجهة عملاق القارة.

محمد صلاح يقود الحلم العالمي

أما مجلة "Worldsoccertalk"، فقد وضعت الضوء على محمد صلاح باعتباره قائدًا يقود منتخب بلاده نحو المونديال بثبات، مشيرة إلى أن الفوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو سيعيد الفراعنة للمونديال ويعزز حظوظ صلاح في سباق الكرة الذهبية.

الكاف: صدارة مستحقة للفراعنة

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بدوره اعتبر أن منتخب مصر فرض إيقاعه في المجموعة ويستطيع حسم التأهل رسميًا هذا الأسبوع، مؤكدًا أن بوركينا فاسو هي المنافس الأبرز للفراعنة في معركة الصدارة، بينما باقي المنتخبات ابتعدت تدريجيًا عن دائرة المنافسة.

فيفا: المهمة صعبة أمام بوركينا فاسو

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوضح عبر موقعه الرسمي أن منتخب مصر بات قريبًا من المونديال الرابع في تاريخه، لكنه حذر من صعوبة مواجهة بوركينا فاسو التي تدخل الجولة بثقة كبيرة بعد سلسلة إيجابية من النتائج.

كما لفت إلى أن غينيا بيساو رغم تراجعها للمركز قبل الأخير لا تزال تملك فرصة نظرًا لوجود 12 نقطة متاحة خلال الجولات المقبلة، بينما تبقى سيراليون وإثيوبيا في موقف معقد مع فارق النقاط والأهداف.

وبهذا، تتجه أنظار القارة السمراء والعالم إلى ستاد القاهرة لمتابعة الخطوة الحاسمة الأولى للفراعنة نحو حلم المونديال، في انتظار مواجهة أخرى مرتقبة أمام بوركينا فاسو، قد تكون بوابة الإعلان الرسمي عن عودة مصر إلى كأس العالم.