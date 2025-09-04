الاتحاد السعودي يحسم موقفه من طلب الأهلي قبل مواجهة الهلال

يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم لرفض الطلب المقدم من إدارة أهلي جدة بشأن تأجيل مباراة الهلال في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري.

وبحسب ما كشفت صحيفة اليوم، فإن المواجهة المنتظرة بين الأهلي والهلال ستُقام في موعدها المحدد على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة، رغم تزامنها مع ارتباطات قارية لعدد من الأندية.

وكان الأهلي قد خاطب الجهات المعنية لطلب التأجيل، رغبةً في الحصول على فترة راحة إضافية قبل مشاركته في بطولة كأس القارات، حيث يلتقي يوم 23 سبتمبر مع الفائز من مباراة أوكلاند سيتي وبيراميدز المصري.

يُذكر أن أهلي جدة يدخل اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر، عقب الفوز بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.