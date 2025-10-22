فادي فريد يسجل للاتحاد ويقلص الفارق مع الأهلي

سجل الاتحاد السكندري الهدف الأول أمام الأهلي في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق بهدف أول لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.

وجاء هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.

فيما سجل زيزو الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة كونها الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق في مباراته الإفريقية الأخيرة.