مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
رياضة

مجموعة منتخب مصر .. تعادل غينيا بيساو ضد سيراليون

حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخب غينيا بيساو أمام ضيفه سيراليون، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

تقدّم منتخب سيراليون أولاً عبر لاعبه كي كامارا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول (45+1)، قبل أن يدرك ماما بالدي التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 74، لتنتهي المباراة باقتسام النقاط بين الطرفين.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 

تضم المجموعة الأولى إلى جانب المنتخبين كلًا من: مصر، بوركينا فاسو، إثيوبيا، وجيبوتي.

  1. مصر تتصدر الترتيب بـ 16 نقطة.
  2. بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ 10 نقاط.
  3. سيراليون ثالثًا برصيد 9 نقاط.
  4. غينيا بيساو رابعة بـ 7 نقاط.
  5. إثيوبيا خامسة بـ 6 نقاط.
  6. جيبوتي في المركز الأخير دون رصيد.

حسابات التأهل في مجموعة منتخب مصر 

غينيا بيساو ما زالت متمسكة بآمالها في المنافسة على المركز الثاني المؤهل للملحق، لكنها مطالبة بحصد النقاط الكاملة في المباريات المقبلة.

سيراليون تطمح لمزاحمة بوركينا فاسو على الوصافة، خاصة بعد خسارتها نقاطًا مهمة اليوم.

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا غدًا على استاد القاهرة الدولي، حيث سيقربه الفوز من التأهل المباشر، قبل أن يواجه بوركينا فاسو في الجولة الثامنة التي قد تكون حاسمة لحسم بطاقة المونديال..

غينيا بيساو سيراليون تصفيات كأس العالم

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يُناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش المالي والإداري

ازالات بني سويف

محافظ بني سويف: إزالة 329 حالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27

قص وتهذيب الأشجار بمدخل مدينة الطود ورفع ٤ أطنان قمامة بقرية المريس

قص وتهذيب الأشجار بمدخل مدينة الطود ورفع 4 أطنان قمامة بقرية المريس في الأقصر

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

