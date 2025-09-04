مجموعة منتخب مصر .. تعادل غينيا بيساو ضد سيراليون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخب غينيا بيساو أمام ضيفه سيراليون، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدّم منتخب سيراليون أولاً عبر لاعبه كي كامارا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول (45+1)، قبل أن يدرك ماما بالدي التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 74، لتنتهي المباراة باقتسام النقاط بين الطرفين.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

تضم المجموعة الأولى إلى جانب المنتخبين كلًا من: مصر، بوركينا فاسو، إثيوبيا، وجيبوتي.

مصر تتصدر الترتيب بـ 16 نقطة. بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ 10 نقاط. سيراليون ثالثًا برصيد 9 نقاط. غينيا بيساو رابعة بـ 7 نقاط. إثيوبيا خامسة بـ 6 نقاط. جيبوتي في المركز الأخير دون رصيد.

حسابات التأهل في مجموعة منتخب مصر

غينيا بيساو ما زالت متمسكة بآمالها في المنافسة على المركز الثاني المؤهل للملحق، لكنها مطالبة بحصد النقاط الكاملة في المباريات المقبلة.

سيراليون تطمح لمزاحمة بوركينا فاسو على الوصافة، خاصة بعد خسارتها نقاطًا مهمة اليوم.

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا غدًا على استاد القاهرة الدولي، حيث سيقربه الفوز من التأهل المباشر، قبل أن يواجه بوركينا فاسو في الجولة الثامنة التي قد تكون حاسمة لحسم بطاقة المونديال..