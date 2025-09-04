قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المنتخب السعودي يتخطى مقدونيا الشمالية وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
حمزة شعيب

 

حقق المنتخب السعودي فوزًا معنويًا على نظيره مقدونيا الشمالية بنتيجة (2-1)، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء الخميس على ملعب فيكتوريا زيزكوف بالعاصمة التشيكية براغ، وذلك ضمن تحضيرات "الأخضر" لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

وافتتح المنتخب المقدوني التسجيل عبر ألكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 40، قبل أن يتمكن فراس البريكان من إدراك التعادل سريعًا عند الدقيقة 45.


وفي الشوط الثاني، أحرز عبدالله الحمدان هدف الفوز للمنتخب السعودي في الدقيقة 78، ليمنح فريقه انتصارًا معنويًا في إطار برنامج الإعداد.

 

شهدت المواجهة غياب عدة أسماء بارزة عن قائمة المنتخب بداعي الإصابة، أبرزهم سالم الدوسري، نواف العقيدي، زياد الجهني، وناصر الدوسري، فيما استغل الجهاز الفني اللقاء لمنح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة التي قد تدخل حساباته في المرحلة المقبلة.

 

تأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، حيث يلتقي "الأخضر" مع إندونيسيا والعراق على ملعب الإنماء بجدة خلال شهر أكتوبر المقبل.


ومن المقرر أن يواصل المنتخب تجاربه بخوض مباراة ودية أخرى أمام التشيك يوم الاثنين المقبل، ضمن فترة التوقف الدولي الحالية.

