المنتخب السعودي يتخطى مقدونيا الشمالية وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم

حقق المنتخب السعودي فوزًا معنويًا على نظيره مقدونيا الشمالية بنتيجة (2-1)، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء الخميس على ملعب فيكتوريا زيزكوف بالعاصمة التشيكية براغ، وذلك ضمن تحضيرات "الأخضر" لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب المقدوني التسجيل عبر ألكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 40، قبل أن يتمكن فراس البريكان من إدراك التعادل سريعًا عند الدقيقة 45.



وفي الشوط الثاني، أحرز عبدالله الحمدان هدف الفوز للمنتخب السعودي في الدقيقة 78، ليمنح فريقه انتصارًا معنويًا في إطار برنامج الإعداد.

شهدت المواجهة غياب عدة أسماء بارزة عن قائمة المنتخب بداعي الإصابة، أبرزهم سالم الدوسري، نواف العقيدي، زياد الجهني، وناصر الدوسري، فيما استغل الجهاز الفني اللقاء لمنح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة التي قد تدخل حساباته في المرحلة المقبلة.

تأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، حيث يلتقي "الأخضر" مع إندونيسيا والعراق على ملعب الإنماء بجدة خلال شهر أكتوبر المقبل.



ومن المقرر أن يواصل المنتخب تجاربه بخوض مباراة ودية أخرى أمام التشيك يوم الاثنين المقبل، ضمن فترة التوقف الدولي الحالية.