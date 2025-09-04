وفاة مأساوية لحارس كرة قدم الصالات البرازيلي "بيكسي" أثناء مباراة ركلات ترجيح

شهدت إحدى مباريات كرة قدم الصالات في بلدية أوجوستو كوريا شمال شرق ولاية بارا البرازيلية، مأساة حقيقية بعد وفاة حارس المرمى إدسون، المعروف بين الجماهير باسم "بيكسي"، عقب لحظات قليلة من تصديه لركلة جزاء خلال مباراة أقيمت على هامش احتفالات يوم الاستقلال لعام 2025.

تفاصيل اللحظات الأخيرة للحارس

المباراة التي لجأت لركلات الترجيح لحسم نتيجتها بين الفريقين، كانت شاهدة على اللحظة الأخيرة في حياة الحارس الراحل، حيث قفز إدسون بنجاح ناحية الزاوية اليمنى وصد الكرة، لكنه سرعان ما سقط أرضًا بشكل مفاجئ أثناء خروجه من مرماه. وسارع زملاؤه اللاعبون للتدخل ومحاولة إسعافه، وسط حالة ذهول كبيرة داخل الصالة الرياضية "زيزينيو دي فريتاس".

محاولات إسعاف لم تفلح

على الفور جرى استدعاء الطاقم الطبي الذي قدم الإسعافات الأولية للحارس داخل أرضية الملعب، قبل نقله بشكل عاجل إلى أقرب مستشفى محلي، إلا أن جميع محاولات إنقاذ حياته لم تُكلل بالنجاح، وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يُعلن عن السبب الطبي الدقيق وراء وفاته المفاجئة.

ردود فعل رسمية وتعليق المباريات

بلدية أوجوستو كوريا أعلنت تعليق جميع المباريات المقررة في اليوم ذاته حدادًا على رحيل اللاعب، فيما أصدر اتحاد بارانسي لكرة قدم الصالات بيان تعزية رسمي أعرب فيه عن حزنه العميق لفقدان إدسون، مسلطًا الضوء على مسيرته المليئة بالتفاني وروح الفريق، وواصفًا إياه بالشخصية التي أسرت قلوب الجميع داخل وخارج الملاعب.

البرازيل وتاريخها مع كرة الصالات

وتأتي هذه الحادثة لتلقي بظلال من الحزن على كرة الصالات البرازيلية، التي طالما اشتهرت عالميًا بموهبتها وتفوقها، إذ يعد منتخب "السامبا" الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم لكرة الصالات، بعدما رفع الكأس في ست مناسبات سابقة أعوام 1989 و1992 و1996 و2008 و2012 وأخيرًا في نسخة 2024.

رحيل إدسون "بيكسي" شكّل صدمة قوية لعشاق اللعبة، حيث سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة كرة الصالات البرازيلية كرمز للتفاني والروح الرياضية، وكنموذج حارس ترك بصمة إنسانية ورياضية رغم رحيله المفاجئ.