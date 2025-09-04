قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة مأساوية لحارس كرة قدم الصالات البرازيلي "بيكسي" أثناء مباراة ركلات ترجيح

صورة
صورة
إسلام مقلد

شهدت إحدى مباريات كرة قدم الصالات في بلدية أوجوستو كوريا شمال شرق ولاية بارا البرازيلية، مأساة حقيقية بعد وفاة حارس المرمى إدسون، المعروف بين الجماهير باسم "بيكسي"، عقب لحظات قليلة من تصديه لركلة جزاء خلال مباراة أقيمت على هامش احتفالات يوم الاستقلال لعام 2025.

تفاصيل اللحظات الأخيرة للحارس

المباراة التي لجأت لركلات الترجيح لحسم نتيجتها بين الفريقين، كانت شاهدة على اللحظة الأخيرة في حياة الحارس الراحل، حيث قفز إدسون بنجاح ناحية الزاوية اليمنى وصد الكرة، لكنه سرعان ما سقط أرضًا بشكل مفاجئ أثناء خروجه من مرماه. وسارع زملاؤه اللاعبون للتدخل ومحاولة إسعافه، وسط حالة ذهول كبيرة داخل الصالة الرياضية "زيزينيو دي فريتاس".

محاولات إسعاف لم تفلح

على الفور جرى استدعاء الطاقم الطبي الذي قدم الإسعافات الأولية للحارس داخل أرضية الملعب، قبل نقله بشكل عاجل إلى أقرب مستشفى محلي، إلا أن جميع محاولات إنقاذ حياته لم تُكلل بالنجاح، وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يُعلن عن السبب الطبي الدقيق وراء وفاته المفاجئة.

ردود فعل رسمية وتعليق المباريات

بلدية أوجوستو كوريا أعلنت تعليق جميع المباريات المقررة في اليوم ذاته حدادًا على رحيل اللاعب، فيما أصدر اتحاد بارانسي لكرة قدم الصالات بيان تعزية رسمي أعرب فيه عن حزنه العميق لفقدان إدسون، مسلطًا الضوء على مسيرته المليئة بالتفاني وروح الفريق، وواصفًا إياه بالشخصية التي أسرت قلوب الجميع داخل وخارج الملاعب.

البرازيل وتاريخها مع كرة الصالات

وتأتي هذه الحادثة لتلقي بظلال من الحزن على كرة الصالات البرازيلية، التي طالما اشتهرت عالميًا بموهبتها وتفوقها، إذ يعد منتخب "السامبا" الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم لكرة الصالات، بعدما رفع الكأس في ست مناسبات سابقة أعوام 1989 و1992 و1996 و2008 و2012 وأخيرًا في نسخة 2024.

رحيل إدسون "بيكسي" شكّل صدمة قوية لعشاق اللعبة، حيث سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة كرة الصالات البرازيلية كرمز للتفاني والروح الرياضية، وكنموذج حارس ترك بصمة إنسانية ورياضية رغم رحيله المفاجئ.

حارس المرمى إدسون وفاة حارس المرمى إدسون بيكسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إزالة التعديات

جهاز القاهرة الجديدة ينفذ حملات للمخالفات وإزالة التعديات بالتجمعات الثلاثة

وزير الإسكان

وزير الإسكان: 275 ألف م3/يوم حجم الطاقة التصميمية لمحطات تحلية مياه البحر بمطروح

سلامة الغذاء

بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد