انتهاء الموجات الحارة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر تقترب من نهاية فصل الصيف وبداية الخريف رسميًا في 22 سبتمبر الجاري، موضحة أن الموجات شديدة الحرارة التي شهدها شهر أغسطس انتهت بالفعل.

وأوضحت أن الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة ستكون طفيفة ومؤقتة، لافتة إلى أن معدلات الطقس في شهر سبتمبر أقل بكثير مقارنة بما شهدته البلاد في شهري يوليو وأغسطس.

وكشفت عن أن متوسط الحرارة على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع المقبل سيتراوح بين 33 و34 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة لكن بدرجة أقل من السابق، وهو ما يجعل الطقس أقرب للأجواء الخريفية، خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بالإضافة إلى تأثر البلاد بوجود منخفض جوي يساهم في خفض درجات الحرارة.