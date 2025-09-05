بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

رصدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي (كما وردت لها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء) شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة المنيا، تُفيد بوجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء المقدم، من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وطبقًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وعلى الفور وجه الدكتور طارق الهوبي فريق الشكاوى بالهيئة للانتقال إلى المطعم وفحص الشكوى المشار إليها، حيث تبين بالمعاينة وجود عدة مخالفات منها المخالفة للاشتراطات الفنية الواجب توافرها بالمنشآت الغذائية، أيضًا عدم اتباع العاملين للاشتراطات الصحية، وبفحص موقف المنشأة القانوني تبين أنها تُدار بلا تراخيص.

وبناءً على ذلك تحفظت اللجنة المشكلة بإشراف مأمور الضبط القضائي بالهيئة على كافة المواد الغذائية داخل المطعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث صدر قرار غلق وتشميع المطعم بشكل فوري حفاظًا على صحة المواطنين.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي أنها مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية ومتابعتها للشكاوى الواردة من المواطنين، وتهيب الهيئة بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط ه: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.