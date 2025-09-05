مؤتمر المشهد الثقافي في مصر: التحديات والفرص ينطلق بأكاديمية الفنون غدا

تنظم أكاديمية الفنون بالتعاون مع منظمة EUNIC – المعاهد الوطنية الأوروبية للثقافة في الاتحاد الأوروبي، مؤتمرا ثقافيا بعنوان "المشهد الثقافي في مصر: التحديات والفرص"، وذلك غدا السبت 6 سبتمبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر الأكاديمية بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية الغربية بالجيزة.

ويأتي المؤتمر في يوم واحد، متضمنا سلسلة من حلقات النقاش المفتوح والجلسات الحوارية التفاعلية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والفنانين ومديري البرامج الثقافية من مصر وأوروبا، بهدف مناقشة التحديات والفرص في المشهد الثقافي المصري، ودور الفنون في القضايا العالمية.

الجلسة الأولى تتناول افتتاحية المؤتمر، ويديرها سامي كريتا مسئول الاقتصاد الإبداعي بالمجلس الثقافي البريطاني، بمشاركة: الدكتورة جيهان زكي أستاذ علم المصريات وعضو مجلس النواب، إيريك لِباس الملحق الثقافي بالمعهد الفرنسي بمصر، صلاح الحنفي متخصص في برامج تغيير السلوك الاجتماعي والتواصل باليونيسف، أحمد العطار مخرج مسرحي وكاتب ومدير ثقافي.

الجلسة الثانية: تديرها نيفين قناوي مؤسسة مهرجان هي للفنون، ويشارك بها: سعيد قابيل مدير أول للبرامج بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محمود رفعت منتج موسيقي، أيمن مبروك موسيقي ومدرس موسيقى، إسراء صالح مؤسسة مشاركة ورئيسة المشروعات بمركز كرومة الثقافي بأسوان.

الجلسة الثالثة: تعقد بمشاركة رموز المسرح المصري، ويديرها سامي داوود مدير البرامج والثقافة، ويشارك فيها: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عادل حسن مخرج مسرحي، الدكتور محمود فؤاد مخرج مسرحي ومدير مسرح نهاد صليحة، عزت عزت مدير فني ومصمم رقصات.

الجلسة الختامية: تأتي تحت عنوان "الفن والقضايا العالمية!"، وتديرها إيزابيلا بوماريتو مديرة مشروعات البرنامج الثقافي الأوروبي–المصري، بمشاركة: عمروش بدر مخرج سينمائي ومدير إبداعي، تيريزا سفاشكوفا مسئولة المشاريع الثقافية المصرية–التشيكية بالسفارة والمراكز التشيكية، هبة الشيخ نائب الملحق الثقافي في مصر.

وتركز الجلسة على ترسيخ دور الفن في معالجة القضايا العالمية الكبرى مثل التغير المناخي، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.