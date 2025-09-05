قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يهزم جيبوتي بسداسية في تصفيات المونديال
تعرف علي نشاط رئيس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
مشاكل للطفل والأم .. الصحة تكشف مخاطر الولادة القيصرية
الإيجار القديم .. إجراءات دقيقة لفحص طلبات التظلم حال الرفض
غدا السبت .. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في القاهرة
مصطفى بكري يكشف تفاصيل حادث صلاح عبدالله حفيظ على الحدود المصرية الليبية
الكويت تدين بشدة تصريحات نتنياهو… وتدعو مجلس الأمن للتدخل الفوري
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. ماذا كان يقول النبي؟
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
مصطفى بكري: جهات تحاول طمس الحقائق وتشويه صورة مصر
رسائل عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة| تفاصيل
الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 3.45 مليار دولار بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة

فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، غرامة مالية ضخمة بقيمة 2.95 مليار يورو (ما يعادل 3.5 مليار دولار) على شركة جوجل الأمريكية، بسبب "ممارسات مناهضة" للمنافسة في أعمالها الربحية في مجال تكنولوجيا الإعلان.


وحسب شبكة "سي ان بي سي"، اتهمت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، جوجل بـ "تشويه المنافسة في ما يسمى بسوق التكنولوجيا الإعلانية من خلال تفضيل خدمات تكنولوجيا الإعلان العرضي الخاصة بها بشكل غير عادل على حساب مزودي التكنولوجيا الإعلانية المنافسين والمعلنين والناشرين عبر الإنترنت".


وأمرت المفوضية، "جوجل" بوضع حد لممارسات التفضيل الذاتي واتخاذ تدابير التنفيذ لوقف تضارب المصالح المتأصل على طول سلسلة التوريد الخاصة بتكنولوجيا الإعلانات" وأمام الشركة 60 يوما للرد.


ويظهر قرار اليوم أن Google أساءت استخدام موقعها المهيمن في مجال التكنولوجيا الإعلانية مما أضر بالناشرين والمعلنين والمستهلكين.


بدورها، قالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا - في بيان - إن هذا السلوك غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنه "يجب على Google الآن أن تتقدم بعلاج جاد لمعالجة تضارب المصالح الخاص بها، وإذا فشلت في القيام بذلك، فلن نتردد في فرض علاجات قوية".
من جهتها، قالت مولهولاند الرئيسة العالمية للشئون التنظيمية في جوجل، إن قرار الاتحاد الأوروبي "خاطئ"، وإن الشركة ستستأنف الحكم، مشيرة إلي أن المفوضية فرضت غرامة غير مبررة مما يتطلب تغييرات من شأنها أن تضر بآلاف الشركات الأوروبية من خلال جعل من الصعب عليها كسب المال".
وتعود القضية إلى عام 2021 عندما فتح الاتحاد الأوروبي لأول مرة تحقيقًا بشأن ممارسات Google لتقييم ما إذا كان عملاق التكنولوجيا يفضل خدمات تكنولوجيا الإعلانات على الإنترنت الخاصة به.
وتأتي هذه الأخبار بعد أن ذكرت وسائل اعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المفوضية قد أجلت الغرامة حيث كان المنظمون ينتظرون أن تخفض الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السيارات الأوروبية كجزء من صفقة تجارية.

ضوء البحر

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

