الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 3.45 مليار دولار بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة

فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، غرامة مالية ضخمة بقيمة 2.95 مليار يورو (ما يعادل 3.5 مليار دولار) على شركة جوجل الأمريكية، بسبب "ممارسات مناهضة" للمنافسة في أعمالها الربحية في مجال تكنولوجيا الإعلان.



وحسب شبكة "سي ان بي سي"، اتهمت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، جوجل بـ "تشويه المنافسة في ما يسمى بسوق التكنولوجيا الإعلانية من خلال تفضيل خدمات تكنولوجيا الإعلان العرضي الخاصة بها بشكل غير عادل على حساب مزودي التكنولوجيا الإعلانية المنافسين والمعلنين والناشرين عبر الإنترنت".



وأمرت المفوضية، "جوجل" بوضع حد لممارسات التفضيل الذاتي واتخاذ تدابير التنفيذ لوقف تضارب المصالح المتأصل على طول سلسلة التوريد الخاصة بتكنولوجيا الإعلانات" وأمام الشركة 60 يوما للرد.



ويظهر قرار اليوم أن Google أساءت استخدام موقعها المهيمن في مجال التكنولوجيا الإعلانية مما أضر بالناشرين والمعلنين والمستهلكين.



بدورها، قالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا - في بيان - إن هذا السلوك غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنه "يجب على Google الآن أن تتقدم بعلاج جاد لمعالجة تضارب المصالح الخاص بها، وإذا فشلت في القيام بذلك، فلن نتردد في فرض علاجات قوية".

من جهتها، قالت مولهولاند الرئيسة العالمية للشئون التنظيمية في جوجل، إن قرار الاتحاد الأوروبي "خاطئ"، وإن الشركة ستستأنف الحكم، مشيرة إلي أن المفوضية فرضت غرامة غير مبررة مما يتطلب تغييرات من شأنها أن تضر بآلاف الشركات الأوروبية من خلال جعل من الصعب عليها كسب المال".

وتعود القضية إلى عام 2021 عندما فتح الاتحاد الأوروبي لأول مرة تحقيقًا بشأن ممارسات Google لتقييم ما إذا كان عملاق التكنولوجيا يفضل خدمات تكنولوجيا الإعلانات على الإنترنت الخاصة به.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن ذكرت وسائل اعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المفوضية قد أجلت الغرامة حيث كان المنظمون ينتظرون أن تخفض الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السيارات الأوروبية كجزء من صفقة تجارية.