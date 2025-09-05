قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: تسمية وزارة الحرب أنسب للبنتاجون في الوضع الراهن
ظهرت فجأة.. أول بيان رسمي من محافظة المنيا عن بحيرة البهنسا
مرموش يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى إثيوبيا
ركلتا جزاء.. صلاح ومرموش يتقدمان لمنتخب مصر أمام إثيوبيا بثنائية
لاعب برشلونة يغادر معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة
تصريحات نتنياهو غبية.. عمرو أديب: التوتر الراهن بين مصر وإسرائيل لم أرَ مثله منذ فترة
وزير أردني سابق: عمان والقاهرة متحدتان في رفض تهجير الفلسطينيين
239.4 مليار جنيه تداولات البورصة المصرية خلال أسبوع
إسرائيل تصدر أمر إخلاء برج "مكة" بغزة بحجة احتوائه على عناصر فصائل… تمهيدًا لقصفه
ضياء رشوان: نتنياهو يدرك جيدا أن الموقف المصري خلفه قدرات
من ركلة جزاء.. محمد صلاح يفتتح التسجيل لمنتخب مصر أمام إثيوبيا
مرتديا قميص منتخب مصر.. وزير الرياضة يؤازر الفراعنة أمام إثيوبيا بإستاد القاهرة
239.4 مليار جنيه تداولات البورصة المصرية خلال أسبوع

محمد صبيح

شهدت البورصة المصرية هبوطًا ملحوظًا في قيم وأحجام التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهي، حيث سجلت إجمالي قيمة التداول 239.4 مليار جنيه، مقابل 395.3 مليار جنيه بالأسبوع السابق، فيما بلغت كمية التداول 5.530 مليار ورقة مالية منفذة على 518 ألف عملية، مقارنة بنحو 8.409 مليار ورقة منفذة على 627 ألف عملية الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، استحوذت الأسهم على 8.53% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت السندات وأذون الخزانة 91.47%.

توزيع التداول على المؤشرات

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30": بلغت قيمة التداول 5.1 مليار جنيه، بعد تداول 439.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 114.4 ألف عملية.

مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": سجل قيمة تداول 5.4 مليار جنيه، بحجم 3 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 163.5 ألف عملية.

مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": حقق قيمة تداول 10.5 مليار جنيه، بحجم 3.4 مليار ورقة مالية منفذة عبر 277.9 ألف عملية.

أداء المؤشرات

تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.7% ليغلق عند 34761.97 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% إلى 10871.18 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% مسجلًا 14344.33 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا 3.02% ليصل إلى 42681.36 نقطة.

في المقابل، قفز مؤشر تميز بنسبة 9.98% مسجلًا 20191.22 نقطة.

الخسائر السوقية

فقد رأس المال السوقي نحو 36.7 مليار جنيه ليغلق عند 2.454 تريليون جنيه بانخفاض 1.5%.

تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.372 تريليون جنيه إلى 1.338 تريليون جنيه بتراجع 2.5%.

انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 633.8 مليار جنيه إلى 629.8 مليار جنيه بنسبة 0.6%.

البورصة المصرية قيمة التداول تراجع المؤشر الرئيسي

مخاطر تهدد صحتك بسبب الأظافر الطويلة .. احذريها

هل تخفي الأظافر الطويلة البكتيريا؟

هل النوم بشعر مبلل يسبب أضرارا صحية للجسم؟.. الإجابة صادمة

المخاطر الصحية للنوم بشعر مبلل

زي الحاتي .. أفضل حيل لعمل كفتة مشوية متماسكة وهشة

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل

أضرار النودلز سريعة التحضير .. لماذا يُحذر الأطباء من تناولها نيئة؟

مشاكل صحية تصيبك عند تناول النودلز النيئة

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

