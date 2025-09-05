239.4 مليار جنيه تداولات البورصة المصرية خلال أسبوع

شهدت البورصة المصرية هبوطًا ملحوظًا في قيم وأحجام التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهي، حيث سجلت إجمالي قيمة التداول 239.4 مليار جنيه، مقابل 395.3 مليار جنيه بالأسبوع السابق، فيما بلغت كمية التداول 5.530 مليار ورقة مالية منفذة على 518 ألف عملية، مقارنة بنحو 8.409 مليار ورقة منفذة على 627 ألف عملية الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، استحوذت الأسهم على 8.53% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت السندات وأذون الخزانة 91.47%.

توزيع التداول على المؤشرات

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30": بلغت قيمة التداول 5.1 مليار جنيه، بعد تداول 439.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 114.4 ألف عملية.

مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": سجل قيمة تداول 5.4 مليار جنيه، بحجم 3 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 163.5 ألف عملية.

مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": حقق قيمة تداول 10.5 مليار جنيه، بحجم 3.4 مليار ورقة مالية منفذة عبر 277.9 ألف عملية.

أداء المؤشرات

تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.7% ليغلق عند 34761.97 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% إلى 10871.18 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% مسجلًا 14344.33 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا 3.02% ليصل إلى 42681.36 نقطة.

في المقابل، قفز مؤشر تميز بنسبة 9.98% مسجلًا 20191.22 نقطة.

الخسائر السوقية

فقد رأس المال السوقي نحو 36.7 مليار جنيه ليغلق عند 2.454 تريليون جنيه بانخفاض 1.5%.

تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.372 تريليون جنيه إلى 1.338 تريليون جنيه بتراجع 2.5%.

انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 633.8 مليار جنيه إلى 629.8 مليار جنيه بنسبة 0.6%.