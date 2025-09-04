قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خسائر لمعظم بورصات الخليج بضغط من هبوط الأسواق الأميركية وأسعار النفط

أغلقت أغلب البورصات الخليجية على خسائر في جلسة الخميس متأثرة بهبوط الأسواق الأميركية في الجلسة السابقة، بالإضافة للهبوط الحاد لأسعار النفط.

إذ هوت أسعار خام برنت بأكثر من 2% في جلسة الأربعاء قبيل عقد منتجي أوبك+ اجتماعاً يوم الأحد المقبل من المتوقع أن يبحث زيادة أخرى لأهداف الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول.

السوق السعودي

تراجع مؤشر تاسي بنسبة 0.45% في جلسة الأربعاء ليسجل ثامن خسارة يومية على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في شهرين ونصف.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من قياديات القطاع المصرفي مع هبوط سهمي الراجحي والأهلي بأكثر من 1% لكل منهما.

كما هبط سهم أرامكو بنسبة 0.6% ليغلق حول أدنى مستوياته في 5 سنوات متأثراً بانخفاض أسعار النفط.

بورصة الكويت

تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% في جلسة الأربعاء بعد جلستين من المكاسب متأثراً بانخفاض سهمي وطني وبيتك بنحو 0.8% لكل منهما.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، في حين انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.7% مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

مع العلم أن غداً الحميس عطلة في بورصة الكويت بمناسبة المولد النبوي الشريف.

بورصة قطر

تراجع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.4% في جلسة الأربعاء بضغط من انخفاض سهمي صناعات قطر وبنك قطر الوطني بنسبة 0.8% و1% على التوالي.

وفي آخر البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر أسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر يوليو / تموز 2025 بنسبة 10.8% على أساس سنوي بضغط من تراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر.

الأسواق الإماراتية

ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% في جلسة الأربعاء مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول بنسبة 1.5% و0.2% على التوالي.

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.6% في جلسة الإثنين ليفقد مستويات 6000 نقطة مجدداً بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني بأكثر من 1% لكل منهما.

البورصات الخليجية الأسواق الأميركية النفط

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

صورة أرشيفية

مبدعو مصر يلتقون على أرض الفيروز.. الثقافة تطلق الملتقى الثاني للمبدع الصغير بالعريش الأحد المقبل

افتتاح وحده

الأولى من نوعها بالدقهلية .. بدء التشغيل التجريبي لوحدة اضطرابات النوم بمستشفى صدر المنصورة

فتاوى

فتاوى| هل يجوز قراءة الفاتحة بعد السورة القصيرة في الصلاة؟.. حكم توزيع حلوى المولد على الفقراء من أموال الزكاة؟.. ما صحة صيام المولد النبوي يوم الخميس وهل صامه النبي؟

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

