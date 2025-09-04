خسائر لمعظم بورصات الخليج بضغط من هبوط الأسواق الأميركية وأسعار النفط

أغلقت أغلب البورصات الخليجية على خسائر في جلسة الخميس متأثرة بهبوط الأسواق الأميركية في الجلسة السابقة، بالإضافة للهبوط الحاد لأسعار النفط.

إذ هوت أسعار خام برنت بأكثر من 2% في جلسة الأربعاء قبيل عقد منتجي أوبك+ اجتماعاً يوم الأحد المقبل من المتوقع أن يبحث زيادة أخرى لأهداف الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول.

السوق السعودي

تراجع مؤشر تاسي بنسبة 0.45% في جلسة الأربعاء ليسجل ثامن خسارة يومية على التوالي ليغلق عند أدنى مستوياته في شهرين ونصف.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من قياديات القطاع المصرفي مع هبوط سهمي الراجحي والأهلي بأكثر من 1% لكل منهما.

كما هبط سهم أرامكو بنسبة 0.6% ليغلق حول أدنى مستوياته في 5 سنوات متأثراً بانخفاض أسعار النفط.

بورصة الكويت

تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% في جلسة الأربعاء بعد جلستين من المكاسب متأثراً بانخفاض سهمي وطني وبيتك بنحو 0.8% لكل منهما.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، في حين انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.7% مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

مع العلم أن غداً الحميس عطلة في بورصة الكويت بمناسبة المولد النبوي الشريف.

بورصة قطر

تراجع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.4% في جلسة الأربعاء بضغط من انخفاض سهمي صناعات قطر وبنك قطر الوطني بنسبة 0.8% و1% على التوالي.

وفي آخر البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر أسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر يوليو / تموز 2025 بنسبة 10.8% على أساس سنوي بضغط من تراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر.

الأسواق الإماراتية

ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% في جلسة الأربعاء مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول بنسبة 1.5% و0.2% على التوالي.

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.6% في جلسة الإثنين ليفقد مستويات 6000 نقطة مجدداً بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني بأكثر من 1% لكل منهما.