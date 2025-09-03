قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد غير مسبوق في الاحتجاجات الإسرائيلية.. وشارع 1 تحت الحصار
بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى
الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوي فرصة عظيمة لإحياء القيم والأخلاق المحمدية
إصابة 7 أشخاص بالتسمم الغذائي في المنيا
رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش على موقع وزارة التربية والتعليم
دفاع ضحية طفل المرور يطالب بتعويض 200 ألف جنيه
الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة
الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر
انفوجراف..البورصة السلعية سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية للتسعير العادل عبر العرض والطلب
وزير الخارجية يطالب بالضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار بغزة
أتربة نتيجة صيانة المبنى.. محافظة القاهرة تنفي تصاعد أدخنة من سنترال رمسيس
لوفيجارو : تركيا تطمح للتفوق على فرنسا ببناء أكبر حاملة طائرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انفوجراف..البورصة السلعية سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية للتسعير العادل عبر العرض والطلب

انفوجراف
انفوجراف
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تفعيل البورصة السلعية - مصر، باعتبارها منصة حديثة تعزز شفافية التسعير وتدعم استقرار الأسواق المحلية.

وتعد البورصة السلعية خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، حيث تواصل إسهاماتها في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار عبر آليات شفافة تضمن سعرًا عادلًا للسلع الاستراتيجية، وتحقق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتدعم القطاع الزراعي، لتصبح ركيزة لبناء نظام تجاري قوي يخدم الاقتصاد الوطني.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن البورصة السلعية تعد سوقًا منظمًا لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، كما تمثل آلية هامة للتسعير العادل من خلال تفاعل قوى العرض والطلب.

وتضم تداولات البورصة السلعية 7 سلع هي: "القمح – الذرة الصفراء – الذرة والردة – السكر – النخالة - كسب فول صويا – الملح"، إلى جانب بعض العمليات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك مصادرات مصلحة الدمغة والموازين من "ذهب – فضة – أحجار كريمة".

كما تهدف البورصة إلى تنظيم تداول السلع في إطار التنافسية العادلة، وتحقيق التوازن السعري، مع عرض السلع بمواصفات جودة عالية، بالإضافة إلى تقليل سلاسل الإمداد الطويلة بما يسهم في خفض الأسعار على المستهلك.

واستعرضت الإنفوجرافات آليه العمل بالبورصة السلعية، حيث يتم التداول والتسليم الفوري للسلع المتداولة عبر الأنظمة الإلكترونية، وتتنوع آليات التداول بالبورصة لتشمل "مزايدات – مناقصات – ممارسات وتداول مستمر" وفق مواصفات يتم تحديدها من قبل الأطراف.

ويتم العمل وفق خطوات تبدأ بالإعلان عن مواعيد فتح الجلسات للسلع المتداولة، ثم إجراء المزايدة أو الممارسة أثناء الجلسات، على أن تنتهي في وقت محدد مسبقًا مع أطراف التداول، مع تنفيذ عمليات التداول طبقًا لآليات التداول الإلكترونية المتبعة، واستكمال إجراءات التسوية المادية والمالية لعمليات التداول.

وبشأن إجمالي التداولات بالبورصة السلعية في نهاية يوليو 2025، أشارت الإنفوجرافات إلى أن كمية التداول بالبورصة بلغت 1.73 مليون طن بإجمالي 21.5 مليار جنيه، حيث بلغ نصيب القمح المستورد من إجمالي قيم التداولات 58.35% بواقع 12.5 مليار جنيه، والسكر الأبيض 20.73% بواقع 4.5 مليار جنيه، والذرة الصفراء المستوردة 13.07% بواقع 2.8 مليار جنيه، ونخالة الردة المحلية 4.47% بواقع 961 مليون جنيه، و0.59% للذرة الصفراء المستوردة والنخالة بواقع 126.6 مليون جنيه، و2.79% لسلع أخرى.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء البورصة السلعية توفير السلع الأساسية السكر التداول بالبورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح: التأقلم مع إيكيتيكي صعب .. وبكيت لهذا السبب

تحرير 138 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

تحرير 138 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 10 ملايين جنيه

بقيمة 10 ملايين جنيه.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

بالصور

طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي

الهلال الأحمر يدفع بـ 2700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة | صور

صورة من المساعدات
صورة من المساعدات
صورة من المساعدات

أعراض تعب البنكرياس.. علامات لا يجب تجاهلها

أعراض تعب البنكرياس
أعراض تعب البنكرياس
أعراض تعب البنكرياس

كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج

كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج
كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج
كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج

فيديو

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد