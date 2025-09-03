بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على تراجع مؤشرها العام بنحو 36.98 نقطة، بما يعادل 0.43% ليصل إلى مستوى 8504.82 نقطة، إذ جرى تداول 323.1 مليون سهم عبر 21 ألفا و389 صفقة نقدية بقيمة 73.4 مليون دينار كويتي.



وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 49.67 نقطة، بما نسبته 0.63% ليصل إلى مستوى 7816.79 نقطة، بكمية تداول بلغت 195.9 مليون سهم من خلال 11 ألفا و417 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 31.4 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 35.63 نقطة بما نسبته 0.39% ليصل إلى مستوى 9096.68 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 127.1 مليون سهم عبر 9972 صفقة بقيمة تصل إلى نحو 42 مليون دينار كويتي.



بينما ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 22.87 نقطة بما نسبته 0.28% ليصل إلى مستوى 8053.88 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 160.9 مليون سهم عبر 7332 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 26.6 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "أجيليتي" و"عقارات ك" و"كابلات" و"سفن" و"بيوت" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "أعيان" و"البورصة" و"أهلي" و"برقان" و"ميزان" الأكثر انخفاضا.