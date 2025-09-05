البورصة المصرية تخسر 36.7 مليار جنيه خلال أسبوع.. وتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء "تميز"

شهدت البورصة المصرية أسبوعًا صعبًا من التداولات، اتسم بالتراجع الواضح في أداء المؤشرات الرئيسية، وسط خسائر حادة في رأس المال السوقي، باستثناء مؤشر "تميز" الذي واصل قفزاته الإيجابية.

أداء المؤشرات خلال الأسبوع

هبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.7% مغلقًا عند 34761.97 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى 10871.18 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% مسجلاً 14344.33 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.02% ليغلق عند 42681.36 نقطة.

في المقابل، قفز مؤشر تميز بنسبة 9.98% ليصل إلى مستوى 20191.22 نقطة.

الخسائر السوقية

فقد رأس المال السوقي نحو 36.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند 2.454 تريليون جنيه بانخفاض 1.5%.

تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.372 تريليون جنيه إلى 1.338 تريليون جنيه، بانخفاض 2.5%.

هبط رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 633.8 مليار جنيه إلى 629.8 مليار جنيه، بنسبة تراجع 0.6%.

بهذا تكون البورصة المصرية قد أنهت أسبوعها على خسائر واضحة، في ظل ضغوط بيعية أثرت على المؤشرات كافة، باستثناء مؤشر "تميز" الذي واصل اتجاهه الصاعد.