تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الأحد، بضغط من مبيعات عربية.

وفي ختام اليوم، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنحو 1.62% عند مستوى 35148 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 1.69% عند مستوى 14263 نقطة.

خسائر البورصة

بلغت قيمة التداول 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.463 تريليون جنيه.

وجرى التداول خلال التعاملات على 1.844 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه عبر 140.99 ألف عملية، من خلال التعامل على 219 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 47 سهماً، وتراجعت أسعار 160 سهماً، في حين استقرت أسعار 12 سهماً دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 66.9 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بصافي قيمة 72.28 مليون جنيه والأجانب نحو الشراء بصافي 5.38 مليون جنيه.