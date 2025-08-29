قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

البورصة المصرية تربح 7.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

اختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، حيث سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" صعودًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 35,727.19 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى 44,011.51 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنسبة 2.15% ليغلق عند 10,897.59 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند 14,507.89 نقطة.

أما مؤشر "تميز"، فقد حقق أعلى نسبة نمو خلال الأسبوع، مسجلًا قفزة بنسبة 5.83% ليغلق عند 18,358.76 نقطة.

رأس المال السوقي

ربحت البورصة المصرية نحو 7.6 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليغلق رأس المال السوقي عند 2.491 تريليون جنيه، بنمو نسبته 0.3%.

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ارتفع من 1.370 إلى 1.372 تريليون جنيه (+0.1%)

رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجع من 639 إلى 633.8 مليار جنيه (–0.8%)

رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا انخفض من 2.009 إلى 2.006 تريليون جنيه (–0.2%)

رأس المال السوقي لبورصة النيل ارتفع من 2.6 إلى 2.7 مليار جنيه (+2.6%)

التداولات الأسبوعية

شهدت البورصة تراجعًا في إجمالي قيمة التداول لتسجل 395.3 مليار جنيه، مقارنة بـ414.2 مليار جنيه في الأسبوع السابق، كما ارتفعت كمية التداول إلى 8.409 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 627 ألف عملية.

الأسهم استحوذت على 6.31% من التداول داخل المقصورة

السندات وأذون الخزانة شكلت 93.69% من إجمالي التداول

توزيع التداول حسب المؤشرات

إيجي إكس 30:

قيمة التداول: 7.6 مليار جنيه

حجم التداول: 792.4 مليون ورقة مالية

عدد العمليات: 128.4 ألف عملية

إيجي إكس 70:

قيمة التداول: 8.4 مليار جنيه

حجم التداول: 4 مليارات ورقة مالية

عدد العمليات: 222.2 ألف عملية

إيجي إكس 100:

قيمة التداول: 16 مليار جنيه

حجم التداول: 4.8 مليار ورقة مالية

عدد العمليات: 350.6 ألف عملية

