395.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

شهدت البورصة المصرية تراجعًا في إجمالي قيمة التداول الأسبوع الماضي لتسجل 395.3 مليار جنيه، مقارنة بـ414.2 مليار جنيه في الأسبوع السابق، كما ارتفعت كمية التداول إلى 8.409 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 627 ألف عملية.

الأسهم استحوذت على 6.31% من التداول داخل المقصورة.

السندات وأذون الخزانة شكلت 93.69% من إجمالي التداول.

توزيع التداول حسب المؤشرات

إيجي إكس 30:

قيمة التداول: 7.6 مليار جنيه

حجم التداول: 792.4 مليون ورقة مالية

عدد العمليات: 128.4 ألف عملية

إيجي إكس 70:

قيمة التداول: 8.4 مليار جنيه

حجم التداول: 4 مليارات ورقة مالية

عدد العمليات: 222.2 ألف عملية

إيجي إكس 100:

قيمة التداول: 16 مليار جنيه

حجم التداول: 4.8 مليار ورقة مالية

عدد العمليات: 350.6 ألف عملية.