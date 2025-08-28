البورصة المصرية في مفترق طرق.. ترقّب محفزات وخفض محتمل للفائدة

تعيش البورصة المصرية حالة من الحذر والترقب، وسط أداء متذبذب للمؤشرات الرئيسية، وضعف ملحوظ في السيولة، في ظل انتظار محفزات حقيقية تخرج السوق من حركته العرضية التي طالت أكثر من المتوقع.

هذا ما أكدته الخبيرة الاقتصادية منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، في تحليل شامل لواقع السوق المصري خلال حوارها ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري".

في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما جاء في تحليل مصطفى، ما بين تحركات المؤشرات، سلوك المستثمرين، توقعات السياسة النقدية، والسيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

السوق يتحرك عرضيًا ببطء… والمستثمرون ينتظرون شرارة الانطلاق

قالت مصطفى إن البورصة المصرية اختتمت تعاملات أمس على ارتفاع طفيف، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، لكن هذا التحسن لا يخفي حقيقة أن المؤشرات لا تزال تتحرك في نطاق عرضي ضيق، يكبل أداء السوق ويخلق حالة من الملل لدى المتداولين.

وأشارت إلى أن مؤشر EGX30 يتحرك داخل نطاق سعري عرضي يقترب من 1000 نقطة، بين مستوى مقاومة عند 36,250 – 36,300 نقطة، ودعم عند 35,000 – 35,250 نقطة. وهو ما بدا واضحًا خلال تعاملات أمس، عندما ارتد المؤشر من مناطق الدعم مع بداية جلسة اليوم.

ضعف السيولة وموسم الإجازات يضغطان على السوق

أوضحت مصطفى أن ضعف قيم التداولات يعود بشكل كبير إلى موسم الإجازات الصيفية، ما يقلل من شهية المستثمرين ويضغط على حركة المؤشرات.

وقالت إن السوق يفتقر إلى الزخم اللازم لاختراق مستويات المقاومة وتحقيق موجة صعود جديدة.

وأكدت أن هذا الوضع ينعكس على سلوك المستثمرين، ويدفع إلى حالة من "الملل" و"الجمود"، وهي بيئة غير صحية، قد تؤدي إلى حرق الأخبار الإيجابية قبل أن تُترجم إلى مكاسب حقيقية.

الأسهم الدفاعية تتصدر المشهد... وEGX70 في اتجاه صاعد

رغم ضعف السوق عمومًا، لاحظت مصطفى أن بعض الأسهم الدفاعية استطاعت أن تجذب اهتمام المستثمرين، مثل أسهم المطاحن، واستصلاح الأراضي، والشركات الحكومية التي بدأت تعلن نتائج أعمال إيجابية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر انعكس على أداء مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي واصل الاتجاه الصاعد، مدعومًا بحركة انتقائية على بعض الأسهم ذات الأخبار الإيجابية أو توزيعات الأرباح المرتفعة.

المخاوف تتزايد من استمرار الاتجاه العرضي

حذرت الخبيرة الاقتصادية من أن طول أمد التحرك العرضي قد يحمل في طياته إشارات سلبية، مشيرة إلى أن البورصة المصرية في أغلب الأحيان تترجم هذا النمط إلى هبوط وليس صعود، خاصة إذا استمر غياب الزخم والسيولة.

وأبدت تخوفها من أن تؤدي هذه الحالة إلى "حرق" للأخبار الجيدة قبل أن يستفيد منها السوق فعليًا، ما قد يكرّس حالة من الإحباط لدى المتداولين، ويزيد من فرص التراجع خلال الفترة المقبلة.

نصائح للمستثمرين: المضاربة السريعة بدلًا من الانتظار الطويل

في ظل حالة الضبابية، قدمت مصطفى نصائح للمستثمرين، حيث أوصت بتبني استراتيجية المضاربة السريعة والانتقائية بدلًا من الاعتماد على الاحتفاظ طويل الأجل، معتبرة أن المحافظ التي تحقق أداءً جيدًا حاليًا هي تلك التي تحقق توازنًا بين الأسهم والسيولة.

كما أكدت على ضرورة مراقبة حركة السيولة في السوق، والبحث عن فرص في الأسهم ذات الأخبار الإيجابية أو توزيعات الأرباح، مع الابتعاد عن الطمع في المكاسب الكبيرة في المدى القصير.

خفض الفائدة غدًا؟ الأسواق تترقب قرار المركزي

وعن اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ، توقعت مصطفى أن يتم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنحو 1 – 1.25%، وهو ما قد يكون له تأثير لحظي فقط على السوق، قبل أن تعود المؤشرات إلى مسارها المعتاد.

وأكدت أن هذا القرار، رغم أهميته، لن يكون كافيًا وحده لتحريك السوق بشكل مستدام، ما لم يترافق مع محفزات فعلية تعيد جذب السيولة والاستثمارات إلى البورصة.