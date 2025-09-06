قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسائل مشفرة للجميع.. "إكس" توسع نطاق ميزة XChat الجديدة

إكس
إكس
شيماء عبد المنعم

بدأت منصة إكس (X)، المعروفة سابقا باسم “تويتر”، في طرح ميزة الرسائل المشفرة الجديدة التي تحمل اسم XChat أو الدردشة، والتي تعد أحدث محاولاتها لتعزيز خصوصية التواصل بين المستخدمين. 

وتزعم الشركة أن هذه الخدمة تستخدم تشفيرا من الطرف إلى الطرف، بحيث لا يمكن قراءة الرسائل إلا من قبل المرسل والمستقبل فقط، حتى الشركة نفسها لا تستطيع الاطلاع عليها نظريا على الأقل.


لكن خبراء التشفير يحذرون من أن تطبيق إكس لهذه التقنية لا يمكن الوثوق به في الوقت الحالي، بل ويصفونه بأنه أضعف بكثير من أنظمة التشفير المعتمدة في تطبيقات مثل سيجنال، والتي تُعد معيارا ذهبيا في هذا المجال.

XChat

عند تفعيل XChat، يطلب من المستخدم إنشاء رمز PIN مكون من أربعة أرقام، يستخدم لتشفير “المفتاح الخاص” الخاص به، والذي يخزن على خوادم إكس، هذا المفتاح الخاص هو العنصر الأساسي لفك تشفير الرسائل، ويستخدم بالتوازي مع مفتاح عام لتأمين التواصل بين المستخدمين، لكن هنا تكمن المشكلة الأولى:


- في حين يحتفظ تطبيق سيجنال بالمفتاح الخاص على جهاز المستخدم نفسه، تقوم “إكس” بتخزينه على خوادمها، وهي ممارسة تعتبر نقطة ضعف أمنية جوهرية، خصوصا إذا لم تستخدم تقنيات حماية متقدمة مثل وحدات الأمان المادي HSMs.

- المشكلة الثانية التي تثير القلق هي أن صفحة الدعم الرسمية لميزة XChat تعترف بأن النظام الحالي يمكن – من الناحية النظرية – أن يستغل من قبل موظف خبيث أو من قبل الشركة نفسها لاختراق المحادثات، هذا النوع من الثغرات يعرف في عالم الأمن السيبراني باسم “هجوم الخصم في الوسط” AITM، ويفرغ مفهوم التشفير من الطرف إلى الطرف من مضمونه تماما.

وأشار غاريت إلى أن “إكس” تمنح المستخدمين المفاتيح العامة من دون وسيلة للتحقق من مصداقيتها. وهذا يعني أن الشركة، حتى لو طبقت نظام التشفير بشكل صحيح، قد تزود أحد الطرفين بمفتاح مزيف وتتمكن بذلك من اعتراض الرسائل.

- القلق الثالث يتعلق بكون نظام XChat غير مفتوح المصدر حاليا، على عكس تطبيقات مثل سيجنال التي تنشر الكود الخاص بها بشكل علني للتمحيص والمراجعة، وعدت “إكس” بأنها ستنشر التفاصيل التقنية لاحقا في “ورقة بيضاء”، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

وأخيرا، تفتقر XChat إلى ميزة تعرف بـ “السرية التامة للتقدم”، والتي تضمن أن كل رسالة يتم تشفيرها بمفتاح فريد، وبالتالي، إذا تم اختراق المفتاح الخاص، فلن يتمكن المهاجم من الوصول إلى جميع الرسائل السابقة، بل فقط إلى الرسالة الأخيرة. هذا القصور الأمني تعترف به الشركة أيضا.

بناء على كل هذه العوامل، يرى الخبراء أن XChat ليست آمنة بما يكفي للاعتماد عليها في الوقت الحالي، ويؤكد غاريت أنه حتى في حال افترضنا أن جميع العاملين في “إكس” محل ثقة، فإن تنفيذهم للتقنية لا يزال أضعف من الخيارات المنافسة، والأسوأ من ذلك، أن أي خطأ في تنفيذ النظام منذ البداية يجعل من المستحيل إثبات أن هناك أمانا حقيقيا.

ويشاركه الرأي البروفيسور ماثيو غرين، أحد أبرز خبراء التشفير في جامعة جونز هوبكنز، إذ قال إنه لن يثق بـ XChat في الوقت الحالي “أكثر من ثقته بالرسائل غير المشفرة العادية”.

إكس الرسائل المشفرة تويتر XChat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

خسوف القمر

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى.. غدًا الأحد

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

العبادة

كيفية علاج الفتور في العبادة والذكر؟ يسري جبر يجيب

بالصور

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد