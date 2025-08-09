إيلون ماسك: “إكس” تخطط لإدراج الإعلانات في إجابات Grok

أعلن مالك منصة “إكس”، إيلون ماسك، أن الشركة تعتزم إدراج إعلانات ضمن إجابات روبوت الدردشة الذكي Grok، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العائدات الإعلانية المتراجعة للمنصة، بحسب ما أفادت صحيفة فايننشال تايمز.

وخلال نقاش مباشر مع عدد من المعلنين، قال ماسك: “ركزنا حتى الآن على جعل Grok أذكى وأدق ذكاء اصطناعي في العالم، وأعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير في ذلك، والآن، سنحول اهتمامنا إلى كيفية تغطية كلفة معالجات الرسوميات GPU المكلفة”.

وأشار ماسك إلى أن الخطة تتضمن إتاحة الفرصة للمعلنين للدفع مقابل الظهور ضمن الاقتراحات التي يقدمها Grok للمستخدمين، قائلا: “إذا كان المستخدم يحاول إيجاد حل لمشكلة معينة من خلال Grok، فإن الإعلان عن الحل المناسب في تلك اللحظة سيكون مثاليا”.

وأضاف ماسك أنه يعتزم استخدام تقنيات شركة الذكاء الاصطناعي xAI التي استحوذت على “إكس” في وقت سابق من هذا العام مقابل 45 مليار دولار لتحسين دقة استهداف الإعلانات عبر المنصة.

رئيس الشؤون القانونية في xAI يعلن استقالته بعد عام واحد من توليه المنصب

أعلن روبرت كيل، هذا الأسبوع، استقالته من منصبه كـ رئيس الشؤون القانونية في شركة الذكاء الاصطناعي xAI، التابعة لـ إيلون ماسك، بعد أكثر من عام بقليل على انضمامه إليها.

وأوضح كيل أن قراره جاء لرغبته في قضاء وقت أطول مع أطفاله الصغار، مشيرا أيضا إلى وجود تباين في الرؤى بينه وبين ماسك، الذي لم يعلق حتى الآن على الاستقالة.

وكتب كيل، عبر منصتي “إكس” وLinkedIn: “أحب طفلي الصغيرين، لكني لا أراهم بما فيه الكفاية”، وعلى الرغم من وصفه لتجربته في xAI بأنها رائعة، والعمل مع ماسك بأنه مغامرة العمر، إلا أنه أشار إلى صعوبة التوفيق بين الحياة العائلية والمهنية، قائلا: “لا يمكنني الاستمرار في ركوب حصانين في آن واحد العائلة والعمل”.

قبل عمله في xAI، شغل كيل مناصب بارزة، منها رئيس الشؤون القانونية في شركة Elroy Air لصناعة الطائرات ذاتية القيادة، والمستشار القانوني العام لمركز الابتكار التابع لشركة إيرباص في وادي السيليكون.