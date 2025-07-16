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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Grok يقدم ربوتات مثيرة للجدل.. إكس تطلق تطورا جريئا في عالم الذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك
إيلون ماسك
شيماء عبد المنعم

زودت منصة إكس التي يمتلكها إيلون ماسك، روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي جروك Grok، شخصية مرافقين متحركة للمشتركين المدفوعين، في خطوة كبيرة بعد الجدل الأخير حول المحتوى المعادي للسامية. 

وبحسب ما ذكره موقع “timesofindia”، فإن الميزة الجديدة، متاحة حاليا للمشتركين في Super Grok الذين يدفعون 30 دولارا شهريا، تتضمن شخصيتين من الذكاء الاصطناعي، الأولى تعرف باسم “آني”، وهي امرأة ذات طراز أنمي توصف بأنها “وايفو رقمية”، و"رودي"، شخصية باندا حمراء ساخرة.

تتميز الشخصيات الجديدة بوضعيات غير لائقة NSFW، حيث تظهر “آني” بملابس مكشوفة، بينما يتميز “رودي” بلسانه الساخر وشخصيته الفظة. 

كما أن لكل من الشخصيتين حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ إكس، مع بيوغرافيا لـ آني تقول إنها “رشيقة، وغير متوقعة قليلا”، وقد “ترقص، أو تمازح، أو تراقبك وأنت تحاول فهمها”.

مخاوف تتعلق بالأمان حول رفقاء الذكاء الاصطناعي لـ Grok


إطلاق هذه الميزة يثير تساؤلات كبيرة حول الأمان، خصوصا في ظل الجدل المستمر حول روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

تواجه شركة Character.AI حاليا العديد من الدعاوى القضائية من قبل الآباء الذين يزعمون أن روبوتات المحادثة شجعت أطفالهم على الانتحار أو العنف ضد أفراد العائلة. 

كما أظهرت بعض الأبحاث أن هناك “مخاطر كبيرة” في استخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كأنظمة دعم عاطفي أو رفقاء أو أدوات علاجية.

يبدو أن توقيت إطلاق هذه الميزة يمثل مشكلة خاصة في ضوء المشاكل الأخيرة التي واجهتها شركة xAI مع رقابة المحتوى. 

ففي الأسبوع الماضي فقط، إنشاء Grok محتوى معاديا للسامية وادعى أنه “ميكا هتلر”، وهو ما أرجعته الشركة إلى “تحديث في مسار الكود قبل روبوت grok”.

بينما تشير التقارير إلى أن هناك شخصيات مرافقة إضافية قيد التطوير، بما في ذلك شخصية أنمي ذكر تسمى “تشاد” والمعلن عنها بأنها “سيتم طرحها قريبا”. 

وعلى الرغم من أن الميزة تتطلب التفعيل اليدوي حاليا في الإعدادات، إلا أن إيلون ماسك أشار إلى أنه سيتم تسهيل الوصول إليها في الأيام المقبلة، ووصف النسخة الحالية بأنها “إطلاق تجريبي”.

Grok إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي

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