سؤال فى النواب لنقل التجربة الإيطالية فى التعاونيات والقرى المنتجة إلى مصر

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بشأن زيارة الوفد الوزاري المصري إلى إيطاليا للاطلاع على التجربة الإيطالية في التعاونيات ونماذج القرى المنتجة.

وقال " شمس الدين : لقد قام كل من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بزيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا حيث تفقدا إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بمدينة تريكاسا بجنوب إيطاليا، واطلعا على نماذج ناجحة للتعاونيات الزراعية والقرى المنتجة، والتي اعتمدت على توحيد جهود صغار المزارعين، والاستفادة المشتركة من المعدات والمعامل المتخصصة، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية ويضمن وصول منتجات آمنة وصحية للمستهلك متسائلاً : ما هي أوجه الاستفادة التي خرجت بها الزيارة؟ وهل هناك خطة لنقل هذه التجارب الناجحة إلى الريف المصري، خاصة فيما يتعلق بإنشاء تعاونيات إنتاجية نموذجية تدعم صغار المزارعين؟

كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : هل سيتم وضع برامج تنفيذية محددة لتوفير معامل للفحص والتحاليل ودعم عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف وفق معايير الجودة الغذائية والصحية؟ وكيف ستتم متابعة هذه الخطوات بما يضمن التطبيق العملي للنموذج الإيطالي في القرى المصرية وتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية المستهدفة ؟ وهل سيتم تكليف المحافظين للاهتمام بملف تطوير وتحديث الجمعيات التعاونية الزراعية بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية ؟