بصورة مميزة .. داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ريهام عبدالغفور

هنأت الفنانة داليا البحيري زميلتها الفنانة ريهام عبدالغفور بمناسبة عيد ميلادها، بصورة مقربة إلى قلب ريهام عبد الغفور.

ونشرت داليا البحيري صورة لريهام عبدالغفور مع والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "في عيد ميلادك حبيت اختارلك صورة تحبيها اوي ومالقيتش احلي من صورتك مع حبيب قلبك، كل سنة وانتي طيبة وناجحة وراقية ورقيقة وشاطرة، بحبك يا ريكو ...كل سنة وانتي قمر".







عيد ميلاد ريهام عبدالغفور

ويصادف ٦ سبتمبر عيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور والتي أتمت اليوم عامها الـ ٤٧، ولازالت تحافظ على شبابها و رشاقتها دائما.