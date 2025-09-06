محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض أهلًا مدارس بمختلف الأحياء والمراكز

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة الاستعدادات النهائية لمعارض "أهلًا مدارس" المقامة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، للوقوف على جاهزيتها قبل استقبال المواطنين.

أكد المحافظ أن محافظة الجيزة ستشهد افتتاح 23 معرضًا ضمن المبادرة الرئاسية "أهلًا مدارس"، لتوفير المستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد "النجار" على أهمية الإعلان المكثف عن مواقع المعارض في جميع الأحياء والمراكز والمدن بما يضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين مشيرًا إلى أن المعارض التي بدأت عملها بشكل تجريبي في جنوب الجيزة والمنيرة الغربية شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وهو ما يعكس ثقة المواطنين في جودة المنتجات وتنوعها.

أوضح محافظ الجيزة أنه يجري التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية بالجيزة ومديرية التموين لضمان توافر جميع السلع والمستلزمات المدرسية بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة مع تكثيف الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة التي تساهم في رفع العبء عن الأسر.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية اليومية للمعارض والتواجد الدائم بها لمتابعة حركة البيع والشراء وضمان انتظام العمل وحسن إدارة المعارض وسرعة تلافي أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ.

وطمأن محافظ الجيزة المواطنين بأن كافة المستلزمات الدراسية ستكون متاحة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق مؤكدًا أن المحافظة تضع راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم على رأس أولوياتها.