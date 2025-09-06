لإنقاذ 200 فدان..أهالي الصف يناشدون وزير الري لتوفير المياه بالترعة البرمبلية

تقدم أهالي مركز ومدينة الصف، بجنوب محافظة الجيزة، باستغاثة للدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، يناشدونه بالتدخل لإنقاذ أراضيهم من العطش نتيجة انقطاع المياه في الفرع 17 من الترعة البرمبلية، منذ 20 يوما متصلة تقريبا.

وقال أمير غوينم، أحد أهالي الصف، أن الفرع 17 من الترعة البرمبلية تصل إليها المياه من البرمبل في أطفيح وهي ممتدة إلى مركز الصف، ويروى عليها أكثر من 200 فدان في مركز الصف.

وأضاف أن المياه انقطعت منذ 20 يوما تقريبا ما تسبب في جفاف وعطش شديد للأراضي وكادت المزروعات تهلك في الأرض خاصة وأننا في فصل الصيف ما يزيد من عطش الأراضي الزراعية وهلاك المحاصيل .

وأشار غوينم محمد، أحد أهالي الصف، أن الأهالي قاموا بالاستفسار عن سبب انقطاع المياه عن الفرع 17 من الترعة البرمبلية فقيل لهم أن بعض المزارعين يقومون بتحويل المياه قبل أن تصل إليهم في مركز الصف إلى مزارع جبلية.

وطالب الأهالي وزير الري بالتدخل لإنقاذ المحاصيل الزراعية، وأن يكون هناك مناوبة ثابتة تأتي فيها المياه للترعة خاصة وأن هذه مشكلة انقطاع المياه عن الترعة البرمبلية في هذه المنطقة متكررة .