محافظات

نائب محافظ الجيزة تتفقد تطوير حديقتي 6 أكتوبر والنيل ومشتل العجوزة

أحمد زهران

قامت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بجولة ميدانية شملت تفقد حديقة 6 أكتوبر بحي العجوزة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها والتي تنفذها شركة كلاستر للاستشارات، إلى جانب تفقد حديقة النيل بالعجوزة.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة المشروعات التنموية وتطوير الحدائق والميادين العامة بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

حيث رافقها خلال الجولة، اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة وممثل إحدى المؤسسات المتخصصة، وذلك لدراسة مشروع تطوير حديقة النيل بالعجوزة بما يحقق الاستغلال الأمثل للمكان والحفاظ على المساحات الخضراء وخدمة المواطنين.

كما شملت الجولة تفقد نائب المحافظ مشتل أسوان بالعجوزة لدراسة مقترح تطويره وآليات تسويق منتجات المشاتل التابعة للمحافظة بما يدعم مواردها الذاتية ويعزز دورها في توفير نباتات الزينة والزهور والمنتجات الخضراء.

وأكدت نائب المحافظ خلال الجولة على أهمية تطوير المساحات الخضراء والحدائق العامة بما يتماشى مع جهود الارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمحافظة، مشيرة إلى أن مشروعات التطوير ستتم وفق رؤية متكاملة تراعي البعد البيئي وتوفير متنفس حضاري للمواطنين، خاصة العائلات والأطفال.

وشددت على أن محافظة الجيزة، بتوجيهات المحافظ، تسعى إلى التوسع في إقامة وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وإيجاد آليات مبتكرة لتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب دعم استراتيجيات المحافظة في مجال النظافة والتجميل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين دون إهدار للمساحات المزروعة ووفقا لطبيعة المنطقة.

