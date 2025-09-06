قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تجربة مبتكرة.. وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يطور الملاعب المتهالكة

تجديد الملاعب
تجديد الملاعب
أحمد زهران

نجحت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة، في تطبيق تجربة جديدة ومبتكرة تهدف إلى إعادة تدوير مستلزمات الملاعب التي يتم إحلالها وتجديدها، وتحويلها إلى ملاعب نجيل صناعي حديثة تخدم الشباب بأقل التكاليف.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتقوم التجربة على إعادة استخدام النجيلة الصناعية، والكشافات، والأعمدة التي كان من المعتاد تكهينها أو بيعها بأسعار زهيدة، حيث يتم استغلالها بدلًا من ذلك في تطوير ملاعب أخرى داخل مراكز الشباب، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن توفير بنية تحتية رياضية متكاملة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

وقد بدأت التجربة من خلال الاستفادة من النجيلة المرفوعة من ملعب مركز شباب "النزل" بكفر طهرمس، حيث جرى تطوير وتجديد ملعب مركز شباب "أولاد علام" ليعود الملعب للحياة في صورة لائقة بالشباب، وبتكلفة لا تُقارن بما يتطلبه إنشاء ملعب جديد من البداية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، التي تحث دائمًا على دعم الشباب في كل مكان، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة، والعمل على تبني الأفكار الجديدة التي ترفع العبء عن الدولة وتضمن وصول الخدمة الرياضية لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وتعكس هذه التجربة  فكرًا اقتصاديًا رشيدًا في إدارة الموارد، حيث أثبتت أن إعادة التدوير الرياضي يمكن أن تكون وسيلة عملية لتطوير مراكز الشباب  وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، مع الحفاظ على المال العام وتعظيم العائد من الإمكانات المتاحة.

