سفير مصر بتونس يبحث مع وزير الإسكان التونسي استعدادات عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة

بحث السفير باسم حسن سفير مصر لدى تونس، مع صلاح الزوارى وزير التجهيز والإسكان التونسي الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة المقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري.

وأكد الجانبان -خلال المقابلة- حرصهما على خروج الدورة المقبلة للجنة بأفضل نتائج ممكنة تنفيذا للتوجيهات الصادرة من كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد بشأن الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بما يتماشى مع طبيعة العلاقات السياسية شديدة التميز بين البلدين.

كما أبرز اللقاء حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مشروعات البنية التحتية الكبرى وبحث سبل الشراكة في إقامة تلك المشروعات في تونس ومصر، وكذا إقامة شراكات بين الجانبين لتنفيذ تلك المشروعات الكبرى في الدول العربية والإفريقية، خاصة على ضوء الخبرات الكبيرة والقدرات الرائدة لدى البلدين، ووجود بروتوكولات قائمة بالفعل لتنظيم التعاون الثنائي في هذا المجال الاستراتيجي.

واستعرض الجانبان عدداً من المشروعات الكبرى التي يعتبر البلدان أنها ذات أولوية تنموية في السنوات المقبلة مع الاتفاق على تكثيف الاتصالات وتبادل المعلومات لبحث سبل التعاون من أجل تنفيذها.